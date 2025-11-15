Ruta 32: MOPT anuncia hora de apertura y restricciones en vía

La ruta 32 acumuló este viernes 11 días de cierre, es el cierre más prolongado de este año.

El paso por el tramo montañoso de la ruta 32 se habilitará este sábado a partir de las 6 a.m. si las condiciones climáticas lo permiten, confirmó esta noche el el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

Luego de permanecer cerrada 11 días debido a la inestabilidad en un talud a la altura del km 31 donde fue necesario dinamitar una enorme roca que representaba un riesgo para los conductores, esta tarde el MOPT detalló que se mantienen los trabajos continuos en ese sector, así como otros puntos cercanos.

Debido a esto, la entidad informó que la ruta estará habilitada “de forma controlada” de 6 a.m. a 6 p.m. con monitoreo constante. La normalización del tránsito se aplicará una vez que las condiciones del clima así lo permitan.

En las labores de limpieza de la vía, participan 15 vagonetas, 2 excavadoras y 2 cargadores.

Inicialmente el MOPT había anunciado que la vía quedaría habilitada a primera hora de este viernes, tras completar la recolección del material producto de la voladura de la piedra.

Sin embargo, la noche del jueves, esa entidad informó que se presentaron nuevos deslizamientos producto de las lluvias que afectaron la zona ese día, lo que impidió mantener la habilitación de la ruta según lo previsto.

Las labores de limpieza en el sitio se mantuvieron durante todo este viernes y fue en horas de la tarde que se comunicó la limpieza total de la carretera.

En el sitio donde se dinamitó la roca se colocaron barreras de concreto para evitar la caída de material en la calzada. Además el MOPT anunció que valora implementar otras medidas de protección en el talud, que incluyen técnicas como suelo cosido y mallas de contención de caídos, similares a las instaladas en Cambronero.

El cierre de la ruta se presentó el pasado 3 de noviembre, cuando la caída de material en el sitio donde se encontraba la roca evidenció el riesgo de que bloques de esta se desprendieran debido a que presentaba filtraciones de agua en su anterior.

Debido a esto, el MOPT anunció que la vía se mantendría cerrada hasta dinamitar la piedra para removerla por completo. Esa labor se ejecutó el miércoles a las 4:30 p.m.

El cierre de esta semana se convirtió en el más prolongado de este año, en el que la ruta ha cerrado en un total de 24 ocasiones, algunas de estas también durante varios días.

Las estimaciones dadas por el mismo MOPT el año anterior, revelaban que cada día de cierre del paso del Zurquí, ocasiona pérdidas de $900.000 al país.

La Cámara Nacional de Transportistas de Carga (Canatrac), estimó que esta suspensión les había generado pérdidas por más de $4 millones, debido al aumento de costos por tener que usar rutas alternas.

En tanto, la Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica (Crecex), estimó que ese sector ha registrado pérdidas de alrededor de ¢500 millones diarios, durante esta suspensión del paso.