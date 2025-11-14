El País

Hombre que trabajaba en limpieza de ruta 32 resultó herido tras ser golpeado por un árbol

Paso por tramo montañoso de vía a Limón sigue cerrado

Por Patricia Recio
Zurquí ruta 31 voladura de enorme roca
Desde que se dinamitó la roca, cuadrillas del MOPT y Conavi trabajan en la limpieza de la vía para rehabilitar el paso. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)







Ruta 32MOPTRoca
Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

