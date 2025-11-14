Hombre que trabajaba en limpieza de ruta 32 resultó herido tras ser golpeado por un árbol

Desde que se dinamitó la roca, cuadrillas del MOPT y Conavi trabajan en la limpieza de la vía para rehabilitar el paso.

Uno de los trabajadores que formaba parte de las cuadrillas de limpieza de la ruta 32, resultó herido tras ser golpeado por un árbol que habría caído sobre la vía la mañana de este viernes.

De acuerdo con la información de la Cruz Roja, el incidente se registró pasadas las 9 a.m.

El reporte preliminar indica que a la llegada de los cuerpos de emergencia, se abordó al hombre que estaba siendo movilizado en un vehículo. Luego de ser estabilizado se trasladó en condición delicada a un centro médico.

El hombre era movilizado en un vehículo cuando fue abordado por las unidades de Cruz Roja. (Suministrada por Reiner Montero. /Suministrada por Reiner Montero)

“Este hecho se registra en la zona de la ruta 32 donde se realizan las labores de limpieza. Se envió una ambulancia de soporte avanzada y una ambulancia básica para atención del incidente, el hombre adulto fue trasladado en condición urgente”, explicó el vocero de la Cruz Roja, Minyar Collado.

La Nación consultó al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), sobre la empresa con la cual labora el trabajador, así como las condiciones en las que se habría dado el incidente pero no se tuvo respuesta.

La ruta 32 permanece cerrada desde el pasado 3 de noviembre, debido a un deslizamiento que se produjo en el km 31.

Tras ese deslizamiento se detectó el riesgo que representaba una roca de gran tamaño que quedó expuesta, la cual fue necesario dinamitar para removerla.

El MOPT tenía previsto habilitar la carretera este viernes a primera hora, tras completar la recolección del material, no obstante los aguaceros del jueves provocaron nuevos deslizamientos en el punto donde se retiró la piedra. Esto impidió habilitar la vía según lo previsto y por esta razón las cuadrillas se encontraban aún laborando esta mañana cuando se dio el accidente.