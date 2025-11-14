Sucesos

MOPT comunica malas noticias para usuarios de la ruta 32

Hubo un problema durante las labores de limpieza en el sitio donde el Ministerio explotó una roca de forma controlada

Por Sebastián Sánchez
Material en ruta 32
Maquinaria retira material que ha seguido cayendo en la ruta 32. (MOP/MOPT.)







Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

