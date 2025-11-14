MOPT comunica malas noticias para usuarios de la ruta 32

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó esta noche de que la ruta 32 permanecerá cerrada.

La decisión se tomó debido a que durante las labores de limpieza de este jueves hubo caída de más material a causa de las fuertes lluvias y situaciones propias de la naturaleza, en el sitio donde los funcionarios volaron una gran roca este miércoles 12 de noviembre, mediante una explosión controlada.

Estas labores se realizaron en el kilómetro 31. Allí se dio la voladura de la enorme piedra con el propósito de reducir la caída de material que causa obstaculización en la vía. Según el MOPT, será hasta mañana viernes cuando se pueda realizar la valoración del sitio e iniciar el retiro del material.

A fin de aminorar el riesgo para los conductores, el MOPT planea colocar barreras de concreto en la parte inferior del talud donde se removió la piedra, según confirmó el jerarca de ese ministerio, Efraím Zeledón.

Además, se está valorando sacar una licitación para colocar mallas de contención de caídos o de suelo cosido, similares a las que se instalaron en el cerro Cambronero para el control de erosión, en la ruta 1.

Las autoridades también tenían previsto realizar una nueva inspección en la parte superior del talud, para identificar posibles riesgos posteriores a la explosión de la roca.