Ruta 32: ¿Se mantiene la apertura de la vía para este viernes? Esto dice el MOPT

Maquinaria avanza en la limpieza de la ruta tras dinamitado de roca que representaba riesgo en ruta 32.

Tras 10 días de cierre, el miércoles finalmente se logró dinamitar la enorme roca que representaba un riesgo para los conductores en la ruta 32.

Desde pasadas las 4:30 p.m. del jueves, hora en que se realizó la explosión, la maquinaria del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) inició la recolección de los fragmentos de piedra y la limpieza de la vía en el km 31.

El director del Conavi, Mauricio Sojo explicó que esas labores se han mantenido durante toda la noche de ayer y la mañana de este jueves de forma ininterrumpida a fin de habilitar la carretera a Limón lo antes posible.

Además se trabaja en la limpieza general de la calzada, donde hay presencia de mucho barro. Las cuadrillas también han debido atender pequeños deslizamientos en otros puntos del tramo de montaña.

En toda la zona montañosa de la ruta 32, persiste la lluvia por lo que la apertura de la carretera prevista para este viernes dependerá de que no se presenten nuevos derrumbes durante la tarde y noche de este jueves.

Detonan enorme piedra en la ruta 32

Atención en talud

A fin de aminorar el riesgo para los conductores, el MOPT planea colocar barreras de concreto en la parte inferior del talud donde se removió la roca, según confirmó el jerarca de ese ministerio, Efraím Zeledón.

Además, se está valorando sacar una licitación para colocar mallas de contención de caídos o de suelo cosido, similares a las que se instalaron en el cerro de Cambronero para el control de erosión.

Las autoridades también tenían previsto realizar una nueva inspección en la parte superior del talud, para identificar posibles nuevos riesgos posteriores al dinamitado.