Ruta 32: Así fue la explosión de la roca de más de 2.000 toneladas (video)

MOPT iniciará remoción de material para habilitar paso este viernes

Por Patricia Recio
A las 4:30 p. m. de este miércoles el MOPT concretó la voladura de una enorme piedra que ponía en riesgo a los usuarios de la ruta 32, que conduce a Limón y que obligó al cierre de la vía desde el lunes 3 de noviembre.
