El País

Primer paso elevado del proyecto Barranca-Limonal estaría en servicio este año

Intercambio en Chomes quedaría listo en el último trimestre de este año y será la primera obra del proyecto en entrar en operación

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Por Patricia Recio
Ruta 1 Chomes
El paso a desnivel en San Gerardo de Chomes, Puntarenas es una de las obras que muestra mayor avance, casi seis meses después de que el proyecto recibiera la orden de inicio. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

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