Primer paso elevado del proyecto Barranca-Limonal estaría en servicio este año

El paso a desnivel en San Gerardo de Chomes, Puntarenas es una de las obras que muestra mayor avance, casi seis meses después de que el proyecto recibiera la orden de inicio.

El paso elevado que servirá de intercambio entre Chomes de Puntarenas y la carretera Interamericana norte, será la primera obra del proyecto de ampliación del tramo Barranca-Limonal en entrar en servicio.

La obra de dos niveles, es hasta ahora la que presenta mayor avance en el proyecto que recibió orden de inicio en enero anterior, tras ser readjudicado y luego de tres años suspendido.

La estimación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) es que el intercambio quede habilitado a finales de este mismo año.

El jerarca de ese ministerio, Efraím Zeledón, explicó que este era uno de los pasos a desnivel cuya construcción había iniciado con el contrato anterior y había quedado con mayor avance, por lo que tras el reinicio de las obras buena parte de los trabajos se han concentrado ahí.

La ampliación de los 48 km entre Barranca y Limonal, se dividió en dos tramos y fue encargada a dos empresas distintas. Precisamente en el cruce de Chomes inicia la sección a cargo de Meco que debe completar los 25 km desde ahí hasta el cruce de Limonal; mientras que el consorcio La Estrella-Bel Ingeniería tiene a su cargo el tramo de 23 km desde Barranca hasta Chomes.

Las dos empresas a cargo de la ampliación trabajan en movimientos y compactación de tierra, excavaciones y colocación de base en varios tramos del proyecto. (Alonso Tenorio/Atenorio)

En relación con el avance general de los trabajos, Zeledón dijo que las obras se ejecutan según lo proyectado, aprovechando la época seca para realizar las labores que se pueden desarrollar con mayor eficiencia en verano.

De esta forma, las empresas se concentran en movimientos de tierras, compactación de material granular, instalación de tuberías y pasos de alcantarilla.

“Ya la primera etapa que fue la corta de árboles y la ampliación del derecho de vía se realizó y en paralelo se trabaja en las estructuras y los puentes, la excavación y construcción de pilotes”, agregó el ministro.

El plazo de ejecución contractual es de 24 meses, sin embargo, según el MOPT los contratistas se comprometieron a terminarla obra a finales del próximo año.

Los trabajos de ampliación contemplan la duplicación de la vía actual, de modo que al finalizar se dispondrá de dos carriles por sentido, al igual que en los tramos de Limonal a Cañas y de Cañas a Liberia, con la diferencia de que en esta sección la carretera será de asfalto y no de concreto.

En el primer tramo, el contratista además debe construir y rehabilitar siete puentes mayores, cinco retornos, tres intercambios, cinco puentes peatonales y 24 pasos de fauna. Esa sección tiene un costo de $127 millones.

Así avanza el paso elevado de Chomes en proyecto Barranca-Limonal

La segunda sección comprende 25 km e incluye cuatro puentes vehiculares, cuatro retornos, tres intercambios, cinco puentes peatonales y 21 pasos de fauna. Su costo es de $148 millones.

El proyecto requirió de un nuevo proceso de contratación, debido a que el anterior consorcio y el Gobierno se enfrascaran en una serie de desacuerdos y se buscaba ceder el contrato a otra empresa. Esto dio como resultado la suspensión de las obras que quedaron con menos del 30% de avance en noviembre del 2022.

Debido a la paralización, el proyecto sufrió un sobrecosto de más de $100 millones, pues el contrato original había sido adjudicado en $182 millones, de los cuales se habían consumido ya cerca de $30 millones y el actual cuesta en total $275 millones.

Además, el Estado debió invertir más de $13 millones en obras para proteger lo ejecutado y pagar al anterior consorcio cerca de $10 millones por la suspensión del contrato.

Las obras se financian por medio de un crédito originalmente definido como Fondo de Avales, debido a que el remanente del crédito anterior fue trasladado al proyecto de la carretera a San Carlos.