¿Por qué la serie del premio mayor del Gordo Navideño 2025 estaba en la tómbola si nadie la compró?

El domingo los voceros de la JPS anunciaron durante la transmisión que la combinación ganadora se había vendido en línea.

24 horas después de que se diera a conocer el premio mayor del Gordo navideño 2025, un anuncio de la Junta de Protección Social (JPS) sorprendió a miles de jugadores: el número 78 con la serie 714 que había sido colocado para la venta en línea, no fue adquirido por nadie, por lo que los ¢8.000 millones quedaron en la entidad y serán distribuidos entre las organizaciones de bien social que se atienden con la lotería.

Sin embargo, la principal duda de los jugadores tenía que ver con la razón por la que, a pesar de que dicha serie que acompañó al 78 no se vendió, esta se encontraba en la tómbola.

Alejandro Centeno, gerente de Producción y Mercadeo de la Junta, explicó que esto ocurrió porque si bien el número 78 con la serie 714 no se vendió en el canal digital donde se había destinado para la venta, sí había otros números de esa misma serie que fueron comprados por los jugadores en línea.

Es decir, la serie 714 sí se vendió acompañando otros números, razón por la cual la esfera no podía ser retirada de la tómbola, como ocurre cuando tras la devolución por parte de los vendedores o el cierre de ventas digitales, se determina que hay series enteras sin colocarse y no se incluyen esas esferas en el juego.

Según Centeno, la serie del entero del mayor se vendió en un 44%, pero correspondiente a otros números, diferentes al 78.

¿Por qué cambió la versión sobre la venta del mayor?

El gerente de mercadeo de la JPS, aseguró que durante el sorteo realizado el pasado domingo 14 de diciembre, se indicó que la combinación ganadora había estado disponible para la venta en línea, precisamente porque la serie sí se vendió en algunos números.

“Lo que se dijo en conferencia de prensa es que estuvo disponible a la venta en la parte en línea, hasta que nosotros hacemos al día siguiente la generación de todos los pagos, nos damos cuenta de que efectivamente no hubo nadie que lo adquiriera, pero eso es igual en cualquier lado. Igual con los billetes de lotería que se reciben de los vendedores, hasta que se van a gestionar los pagos nos damos cuenta quién fue el que compró el billete o no. Y en este caso pasa exactamente lo mismo. En línea, también hay un proceso de cierre”, explicó.

Según el funcionario, la situación presentada este año con el premio mayor no ocurría desde el 2012, cuando los enteros del 70 con la serie 726 no se vendieron en ninguna de las cinco emisiones, por lo que ¢6.000 millones también quedaron en la JPS.

En esa oportunidad, los enteros habían sido retirados y posteriormente devueltos por un vendedor.

Baja colocación

Otra de las particularidades del sorteo de este año, fue que una gran parte de la lotería no se vendió.

Según el reporte de la JPS, el 85% de los enteros fueron colocados de manera efectiva, tanto en el sitio web como en forma física. Eso significa que alrededor de 75.000 enteros no se vendieron.

Centeno aseguró que el porcentaje es cerca del 4% menos que el año pasado y atribuyó la baja colocación al aumento que ha tenido la lotería ilegal.

“La lotería ilegal viene subiendo, increíblemente, a pasos agigantados. Eso nos afecta a nosotros muchísimo las ventas de lo que es producto tradicional, como nuevos tiempos, lotería popular y lotería nacional”, sostuvo.

Ayer se puso a la venta la lotería del primer sorteo de consolación, mientras algunos buscan cambiar fracciones con premios menores. (Jose Cordero/José Cordero)

El gerente de mercadeo descartó que el alto monto que ofrecía el premio acumulado, el cual llegó a superar los ¢1.000 millones durante las primeras semanas de la salida del Gordo, haya sido un factor adicional en esa caída de las ventas.

Centeno aseguró que en la entidad mantienen la expectativa de que lo ocurrido no afecte las ventas del sorteo de consolación y recordó que en el caso del Gordo navideño, aunque no se repartió el mayor hasta el día de ayer se habían repartido más de ¢3.000 millones a cerca de 70.000 personas que ganaron en línea.

“Lo importante es que no es que la Junta se lo deja, queda en las organizaciones sociales (...) nosotros por ley no podemos dejarnos absolutamente nada, todo lo tenemos que distribuir”, destacó.

El sorteo de consolación que se realizará este domingo repartirá un premio mayor de ¢400 millones en cinco emisiones.

Cada entero para este sorteo consta de 10 fracciones, por lo que el premio por cada pedacito es de ¢40 millones. El costo es de ¢20.000 por entero y ¢2.000 por fracción.

De acuerdo con el encargado de mercadeo, actualmente trabajan en mejoras en el canal digital para procurar que la venta en línea no enfrente contratiempos por saturación, como ocurrió el domingo anterior, cuando algunos usuarios reportaban problemas o tiempos de espera para adquirir las fracciones.