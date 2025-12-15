Gordo Navideño 2025: Ya salieron los tres premios principales: revise números y series

Premio mayor del Gordo navideño fue el 78 con serie 714.

A las 8:28 p. m. de este domingo 14 de diciembre, cuando se realizaba el sorteo del Gordo navideño, salió de la tómbola de premios, la bolita del PREMIO MAYOR salió y reparte ¢1.600 millones por entero en cinco emisiones.

Cada fracción de esa combinación del premio mayor da un premio de ¢40 millones del sorteo Extraordinario N° 4.880 “GORDO NAVIDEÑO 2025” de la Junta de Protección Social (JPS).

Fue el 78 con la serie 714 y se trató del premio #108 de la velada entre 150 a jugar.

De esta forma, los premios principales de la velada fueron:

Premio mayor ¢1.600 millones por entero: número 78 con la serie 714

número con la serie 714 Segundo premio ¢160 millones por entero: número 59 con la serie 052

número con la serie Tercer premio ¢80 millones número 92 con la serie 244

Previamente, a las 8:01 p. m. la tómbola de premios expulsó la bolita del segundo en importancia, que este año reparte ¢160 millones por entero en cinco emisiones.

Se trató del número 59 con la serie 052 .

Cada fracción de esa combinación del segundo premio entrega un premio de ¢4 millones del sorteo y fue vendido en la web comercial de la JPS. Ese fue el #28 en salir de los 150 de la noche.

Poco después, a las 8:36 p.m. la tómbola de los premios otorgó el tercer premio en importancia a la combinación del número 92 con la serie 244 , que corresponde a ¢80 millones por entero y ¢2 millones por pedacito.

El 59 fue el segundo premio en importancia en este sorteo del Gordo navideño. (Captura de pa/Captura pantalla)

El sorteo se realizó en el Centro de Convenciones en Heredia e inició a las 7:30 p. m.

Este año, se habilitó una emisión extra, por lo que en total había más de 500.000 billetes a la venta.

El costo de cada entero era de ¢80.000 y la fracción tenía un precio de ¢2.000.

El sorteo de este año repartirá más de ¢26.000 millones en premios, que además de los tres premios principales, incluyen 15 premios de ¢6 millones, 25 premios de ¢3 millones, 30 premios de ¢2 millones y 77 premios de ¢1 millón.

A estos se suman los premios adicionales por terminaciones, aproximaciones y quienes acertaron el número sin la serie del mayor o viceversa.

Quienes compraron la lotería en el canal digital de la JPS, recibirán el dinero automáticamente en las cuentas bancarias que registraron en el sitio web de la entidad. Estas deben estar a nombre del mismo usuario registrado en el sitio, en colones y bajo el formato IBAN.

Aquellos que adquirieron los billetes o fracciones en forma física y tienen algún premio, pueden acudir a puntos autorizados, oficinas centrales la JPS o agencias del Banco de Costa Rica, las fracciones deben estar en buen estado e ir firmadas al dorso.

La estimación de la Junta para este sorteo, era destinar más de ¢5.000 millones de las ganancias a organizaciones de bien social, ¢3.700 millones en ganancias para vendedores y ¢650 millones se asignarían al pago de impuestos.