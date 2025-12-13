El País

Gordo navideño: JPS cargó nuevos números al sitio de venta en línea

Aunque en algunos momentos del día página se quedó sin inventario pasadas las 4 se encontraban disponibles todos los números

Por Patricia Recio
Venta en línea del Gordo navideño.
Este sábado a las 4 p.m. había variedad de números disponibles para la venta en línea. (Captura de pantalla. /Captura de pantalla)







