Gordo navideño: JPS cargó nuevos números al sitio de venta en línea

Este sábado a las 4 p.m. había variedad de números disponibles para la venta en línea.

Cuando faltan poco más de 24 horas para el sorteo del Gordo navideño, la venta de lotería se ha intensificado en la calle y en el sitio de venta en línea de la Junta de Protección Social jpsenlinea.go.cr.

Durante este día, en ese último medio de venta, usuarios reportaron que aparecían agotados la mayoría de números y en algunos momentos se toparon un mensaje de que no quedaba lotería disponible.

Sin embargo, pasadas las 4 p.m. este medio pudo corroborar la existencia de inventario completo, es decir, estaban disponibles todos los números del 00 al 99. Incluso se daba la oportunidad de comprar los “quintillizos” del número deseado, o sea cinco enteros con la misma serie y número.

Además, tampoco se presenta la conocida “fila virtual”, que usualmente suele ocurrir cuando hay varias personas ingresar al sitio web y se debe esperar en una ventana previa durante varios minutos.

El sorteo del Gordo navideño se realizará este domingo a partir de las 7:30 p.m.

El premio mayor repartirá ¢1.600 millones por entero y ¢40 millones por fracción, el segundo premio es de ¢160 millones por entero y el tercero de ¢80 millones por cada billete.

Adicionalmente, se repartirán 15 premios de ¢6 millones, 25 premios de ¢3 millones, 30 premios de ¢2 millones y 77 premios de ¢1 millón. A estos se suman los premios adicionales por terminaciones y aproximaciones.

Hasta el jueves aún quedaba más del 15% de la lotería disponible. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Cada pedacito para este sorteo tiene un costo de ¢2.000 y el entero que consta de 40 fracciones cuesta ¢80.000. Este año el Gordo navideño se jugará en cinco emisiones.

Hasta el jueves, la JPS reportaba una colocación de 84%, que representa 420.115 enteros vendidos a través de los vendedores autorizados, puntos fijos y sitio web.