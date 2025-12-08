El País

Gordo navideño: JPS afina últimos detalles, esto es lo que tiene saber sobre el sorteo más esperado del año

Este lunes se pesaron y midieron todas las bolitas que se usarán el próximo domingo

Por Patricia Recio
Pesaje de bolitas del Gordo navideño.
La medición y pesaje previo al Gordo navideño, se realiza para asegurar que todas las bolitas tienen las mismas posibilidades de ser seleccionadas. (Albert Marín. /Albert Marín)







