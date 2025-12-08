Gordo navideño: JPS afina últimos detalles, esto es lo que tiene saber sobre el sorteo más esperado del año

La medición y pesaje previo al Gordo navideño, se realiza para asegurar que todas las bolitas tienen las mismas posibilidades de ser seleccionadas.

El Gordo navideño se realizará este domingo a partir de las 7:30 p. m. y desde este lunes ya quedaron listas las bolitas con los números, series y premios que repartirán cientos de millones entre los más afortunados.

Como parte de ese proceso, la Junta de Protección Social (JPS) realizó el pesaje y medición de cada una de las 100 esferas con números, 1.000 series y 150 premios.

A cada una se le mide el diámetro y se pesan en una balanza especial calibrada por especialistas en metrología con una precisión de 0.10 a 300 gramos. Ese proceso busca garantizar que todas las bolitas tienen las mismas posibilidades de salir al azar de las tómbolas.

Cada serie debe tener un peso promedio de 4,23 gramos, y un diámetro de 19,92 mm; los premios pesan en promedio 4,33 gramos y miden 20,21 mm; mientras que los números tienen un peso de 4,22 gramos y un diámetro de 20,01 mm.

Pesaje y medición de las bolitas del sorteo del Gordo navideño

El gordo navideño repartirá este año ¢8.000 millones en cinco emisiones, lo que significa que cada entero del mayor pagaría ¢1.600 millones y por cada fracción el premio es de ¢40 millones.

El segundo premio es de ¢160 millones por entero y el tercero de ¢80 millones por cada billete.

Adicionalmente se repartirán 15 premios de ¢6 millones, 25 premios de ¢3 millones, 30 premios de ¢2 millones y 77 premios de ¢1 millón. A estos se suman los premios adicionales por terminaciones y aproximaciones.

El costo de cada entero para este sorteo es de ¢80.000 y cada fracción tiene un costo de ¢2.000.

La JPS anunció que durante esta última semana mantendrán giras en localidades de Guanacaste, Puntarenas y Pérez Zeledón a fin de que los compradores puedan adquirir la lotería a precio oficial.

Las fracciones también se pueden adquirir en el sitio jpsenlinea.go.cr, donde a diario se suben nuevos números y series disponibles, lo que implica que si en el momento que ingresa no está habilitado el número que busca, no necesariamente significa que ya esté agotado y puede esperar a una nueva carga de fracciones.

Quienes compran por esa vía, recibirán el dinero del premio directamente en su cuenta bancaria, en caso de resultar favorecidos.