Gordo navideño: Las curiosas formas en que la suerte llegó a 6 ganadores de los últimos años y en qué invirtieron sus premios

El año pasado el premio mayor del Gordo navideño recayó en el número 43 con la serie 975.

Cada año tras el sorteo del Gordo navideño, las historias de los primeros afortunados comienzan a surgir.

Entre curiosidades y agüizotes, los nuevos millonarios se acercan a la Junta de Protección Social (JPS), donde comparten la forma en que la suerte llegó hasta sus manos, algunos la persiguieron insistentemente, otros la soñaron y a otros simplemente les ‘tocó’.

En esa experiencia de acudir a cambiar sus fracciones por millones que van directo a sus cuentas bancarias, también hay quienes comparten los planes para invertir los millones.

Estas son algunas de esas historias.

La mamá tenía un ‘favorito’

Aunque no es uno de los mayores premios, la historia del vecino de Río Frío de Sarapiquí, que en el 2021 se acercó para cambiar una fracción del número 19 con la serie 613, llamó la atención. El hombre de 34 años contó que compró ese número porque soñó con su mamá quien había fallecido hace 4 meses. En el sueño, ella ganaba una camiseta con el 19 impreso.

Eso hizo que él y su hermano le apostaran a ese número, con la diferencia de que solo él acertó la serie y gracias a eso obtuvo los ¢40 millones con los que se propuso limpiar deudas y pagar su casa.

Cinco fracciones cambiadas por una ganadora de San José en el 2021. (Cortesía JPS)

¢1.000 millones a los 71 años y buen consejo

Uno de los mayores ganadores de los últimos años, fue un vecino de San Carlos de 71 años, que en el 2019 se llevó ¢1.000 millones, gracias a que jugó la fecha del sorteo, que en esa oportunidad se realizó el 15 de diciembre.

En esa oportunidad, las autoridades de la Junta relataron que si bien el hombre acudió tranquilo a cambiar las 20 fracciones del 15 con la serie 589, correspondientes a medio entero, recibió asesoría en la misma entidad, a fin de hacer una inversión sabia de sus millones.

El número que nadie les quería vender

En el 2021, un matrimonio de Ciudad Quesada ganó ¢200 millones gracias a la perseverancia, pues contaron que la mujer deseaba jugar el número 19, pero ningún vendedor de la zona les quería vender ese número porque se trataba de la fecha del sorteo.

Finalmente, su esposo dio con un famoso vendedor, don Luis Gerardo Sibaja, quien ya había vendido el Gordo y el acumulado en otras ocasiones y este ofreció venderle las fracciones que quisieran. Fue así como el marido, de 60 años, se dejó cuatro pedacitos y la esposa, de 47, la fracción que deseaba comprar.

Durante su visita a San José para hacer valer las cinco fracciones, contaron que el dinero se usaría para pagar estudios de un hijo, reparar su casa y comprar otra vivienda.

El viento intentó robarle la suerte

En el 2022, una ganadora de 55 años relató la curiosa forma en la que logró arrebatarle al viento un pedacito de lotería.

La mujer contó que era de los últimos que quedaban en la mesa del vendedor. Cuando se acercó a comprar la lotería, la última fracción del 00 con la serie 773 salió volando y ella logró agarrarla en el aire. El incidente la hizo decidirse comprar ese pedacito que la convirtió en ganadora de ¢40 millones.

La ganadora planeaba comprar un terreno, un carro y ayudar a su familia con el dinero ganado.

Confiar en el ‘gallo tapado’

El famoso agüizote de los “gallos tapados” se convirtió en realidad para un vecino de Alajuela en el 2023, quien esperó hasta el día del sorteo para descubrir la lotería que pidió a un chancero que le vendiera sin ver.

Fue así como descubrió los cinco pedacitos del 94 con la serie 210, que lo hicieron llevarse ¢200 millones.

El señor, de 65 años contó en esa oportunidad que planeaba invertir el premio en comprar una casa y un carro.

Muchos jugadores aún disfrutan de adquirir la lotería en físico por lo que buscan vendedores de confianza o los principales centros de población para procurar adquirir los billetes a precio oficial. (Rafael Pacheco Granados/Gordo navideño, venta no calienta)

El favor de un amigo

El año anterior, un vecino de San José le pidió el favor a un amigo de que le comprara lotería en el centro de la capital y este sin saberlo lo hizo ganador de ¢200 millones cuando le llevó las cinco fracciones del 43 con la serie 975.

El hombre, de 45 años, contó que su plan era invertir el premio en una casa propia y en proyectos familiares.

Ese mismo año, una alajuelense optó por el 43 porque correspondía a los años que acumulaba de laborar en la misma empresa uno de sus compañeros de trabajo. Esa curiosa decisión la hizo llevarse ¢120 millones que dijo que usaría para cancelar deudas.

Este año el sorteo del Gordo navideño se realizará el 14 de diciembre, el premio es de ¢40 millones por fracción y ¢1.600 millones por entero. Cada fracción cuesta ¢2.000 y el entero ¢80.000.