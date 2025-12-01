El País

¿Cuándo es el sorteo del Gordo navideño 2025? Tome nota de la fecha, el premio y el precio del entero

Descubra cuándo se jugará el Gordo navideño 2025, cuánto pagará por fracción y cuáles serán los otros sorteos de diciembre anunciados por la JPS

Por Silvia Ureña Corrales

El Gordo navideño 2025 de la Junta de Protección Social (JPS) se jugará el domingo 14 de diciembre y entregará un premio mayor de ¢1.600 millones por cada entero en las cinco emisiones, para un monto global de ¢8.000 millones en el premio mayor








