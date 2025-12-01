¿Cuándo es el sorteo del Gordo navideño 2025? Tome nota de la fecha, el premio y el precio del entero

El Gordo navideño 2025 de la Junta de Protección Social (JPS) se jugará el domingo 14 de diciembre y entregará un premio mayor de ¢1.600 millones por cada entero en las cinco emisiones, para un monto global de ¢8.000 millones en el premio mayor

La fracción tiene un costo de ¢2.000, mientras que el entero completo se venderá en ¢80.000. El sorteo corresponde al número 4.880 de la Lotería Nacional.

El calendario de la JPS para diciembre incluye el sorteo extraordinario Vacunación, que se jugará el domingo 7 de diciembre. Ese sorteo tendrá premio mayor de ¢150 millones por emisión, fracciones de ¢1.500, enteros de ¢7.500 y constará de cinco fracciones por entero.

El domingo 21 de diciembre se realizará el sorteo extraordinario Consolación 1 de la Lotería Nacional. El premio mayor será de ¢400 millones por emisión, la fracción costará ¢2.000, el entero ¢20.000 y cada entero tendrá 10 fracciones.

Para el domingo 28 de diciembre está programado el sorteo extraordinario Consolación 2. Este sorteo tendrá un premio principal de ¢300 millones por emisión, fracciones de ¢1.500, enteros de ¢15.000 y enteros de 10 fracciones.

Los billetes podrán adquirirse con las personas vendedoras autorizadas en todo el país y en la plataforma digital JPS en línea (www.jpsenlinea.go.cr).