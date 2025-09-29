Gordo navideño sale a la calle este lunes: Estos son los premios

La Junta presentó este lunes los billetes de lotería del Gordo navideño.

El Gordo navideño, adelantó su salida este año y los billetes del sorteo más esperado del año ya se pueden adquirir en el canal digital de la Junta de Protección Social (JPS) y vendedores autorizados.

Para el sorteo de este 2025, el plan de premios se mantiene igual que el año anterior. Con un premio mayor de ¢1.600 millones por entero, en cinco emisiones, lo que representa un total de ¢8.000 millones correspondientes al premio principal.

El segundo premio será de ¢160 millones por entero y el tercero, de ¢80 millones por entero. Adicionalmente se repartirán premios adicionales: 15 de ¢6 millones, 25 premios de ¢25 millones, 30 premios de ¢2 millones y 77 de ¢1 millón.

El costo de cada fracción también se mantendrá en ¢2.000 y el entero en ¢80.000.

El plan de premios de este Gordo navideño será el mismo del año anterior. (cortesía /Eduardo Vega)

Con este sorteo la Junta prevé destinar más de ¢5.000 millones a organizaciones de bien social, ¢3.700 millones en ganancias para vendedores y ¢650 millones en impuestos.

El sorteo se realizará el próximo 14 de diciembre en un lugar por definir.

La entidad informó que realizarán giras de venta de lotería entre el 5 de noviembre y 14 de diciembre, para llevar los billetes a precio oficial a distintas zonas de Costa Rica.

Adicionalmente se realizarán promociones de activación de fracciones de este sorteo extraordinario por medio de la aplicación, para participar en la rifa de enteros y premios en efectivo.

El año pasado el premio mayor del Gordo navideño fue para el número 43 con la serie 975 y quedó repartido en Desamparados, San José, Alajuela centro y Santa Bárbara de Heredia.