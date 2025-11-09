El País

¿Ha perdido peso el Gordo navideño de la Lotería? Sí, estas son las cifras y, además, ahora tiene un competidor

Conozca a cuánto equivaldría hoy el premio que se ofreció en el 2019 por fracción; desde entonces, el monto se ha devaluado

EscucharEscuchar
Por Patricia Recio
Gordo navideño, venta no calienta
El Gordo navideño salió a la calle hace un mes pero la venta sigue sin calentar. (Rafael Pacheco Granados/Gordo navideño, venta no calienta)







Gordo navideñoLoteríaAcumulado
Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

