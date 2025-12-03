El País

¿Cuándo es el sorteo del Gordo navideño 2025?

Conozca qué día se jugará el Gordo Navideño 2025, cuánto valen las fracciones y cómo puede comprar lotería para participar en el sorteo de la JPS

Por Silvia Ureña Corrales
Gordo navideño ya está a la venta
El Gordo Navideño 2025 se jugará el 14 de diciembre, tendrá premio mayor de ¢8.000 millones, cinco emisiones y fracciones de ¢2.000, informó la JPS. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

