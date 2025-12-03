¿Cuándo es el sorteo del Gordo navideño 2025?

El Gordo Navideño 2025 se jugará el 14 de diciembre, tendrá premio mayor de ¢8.000 millones, cinco emisiones y fracciones de ¢2.000, informó la JPS.

Con la llegada de la época navideña, el tradicional Gordo navideño ya tiene fecha definida: se sorteará el domingo 14 de diciembre de 2025, según confirmó la Junta de Protección Social.

La JPS informó que el premio mayor del sorteo será de ¢8.000 millones, monto que se repartirá en el marco del tradicional juego de fin de año.

Según la institución, cada entero estará conformado por 40 fracciones.

La entidad explicó que la fracción costará ¢2.000, mientras que el entero completo se venderá en ¢80.000, para quienes deseen adquirir la numeración completa.

Las personas interesadas podrán comprar las fracciones con las personas vendedoras autorizadas en todo el país y en la plataforma digital JPS en línea (www.jpsenlinea.go.cr).

Durante ese mes, la JPS mantendrá además otros sorteos de lotería y chances en su calendario habitual de diciembre, por lo que recomendó a las personas jugadoras informarse con anticipación sobre las fechas y condiciones de participación.