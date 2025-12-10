Gordo navideño: Esta es la cantidad de lotería que aún hay disponible en la calle y el sitio de la JPS

Más de 400.000 enteros ya están en manos de los vendedores o jugadores de lotería de cara al Gordo navideño que se juega este domingo.

A cuatro días de que se juegue el Gordo navideño, un total de 401.567 enteros ya fueron sido colocados en manos de los vendedores o a través del canal digital de la Junta de Protección Social jpsenlinea.go.cr.

Según datos de esa entidad, esa cantidad representa un 80,3% del total de los billetes que se emitieron para este sorteo. De ese porcentaje, el 8,85% se vendieron a través del sitio web.

Este año, el Gordo navideño se jugará en cinco emisiones, de 100.000 billetes cada una, lo que significa que aún quedarían alrededor de 99.000 enteros por venderse.

Además, la entidad indicó días atrás a este diario, que la colocación en el sitio web varía entre cada sorteo y se determina con base a la demanda de los jugadores, aunque el porcentaje suele mantenerse en alrededor del 20%.

En el caso de la lotería navideña, el gerente de Producción y Mercadeo de la Junta, Alejandro Centeno, aseguró que se pretendía disponer de cerca del 15% de los billetes para la venta en línea.

Actualmente, 496.705 personas están registradas en el sitio de la JPS para la compra en línea de los productos de la JPS; que incluyen la lotería nacional, chances y sorteos como Lotto y Nuevos Tiempos.

Quienes utilizan ese canal de ventas, tienen como principal ventaja que no tienen que salir de sus casas para comprar, ni para cobrar los premios en caso de que resulten favorecidos, pues los montos se depositan directamente a la cuenta de los ganadores al día siguiente del sorteo.

La JPS completó el pesaje de las esferas para el sorteo del Gordo navideño que se realizará este domingo. (Albert Marín/Albert Marin)

Otra de las particularidades en el caso del Gordo navideño es que a diario se suben nuevos enteros, por lo que en caso de que al ingresar se encuentre con que no está disponible determinado número, puede esperar a una nueva carga de lotería para conseguirlo.

El sorteo del Gordo navideño se realizará este año el próximo domingo 14 de diciembre.

El premio mayor repartirá ¢8.000 millones en cinco emisiones, lo que significa que cada entero pagaría ¢1.600 millones y ¢40 millones.

El segundo premio es de ¢160 millones por entero y el tercero de ¢80 millones por cada billete.

Además se repartirán 15 premios de ¢6 millones, 25 premios de ¢3 millones, 30 premios de ¢2 millones y 77 premios de ¢1 millón. A estos se suman los premios adicionales por terminaciones y aproximaciones.

El costo de cada entero para este sorteo es de ¢80.000 y cada fracción tiene un costo de ¢2.000.