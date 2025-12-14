JPS hace importante anuncio para quienes compraron lotería del Gordo navideño en línea

El Gordo navideño se realizará esta noche a partir de las 7 p.m.

A pocas horas de que se realice el sorteo del Gordo navideño, la Junta de Protección Social (JPS), realizó un importante recordatorio para quienes compraron la lotería a través del canal digital jpsenlinea.go.cr.

La entidad recordó a los jugadores que deben incluir, revisar y en caso de que sea necesario, actualizar la cuenta bancaria en el formato IBAN en el sitio web.

Según indicaron en la publicación realizada en sus redes sociales, esa información es necesaria para procesar los pagos de premios a través de transferencias electrónicas.

Para que eso se ejecute sin problema, los datos ingresados deben estar completos e incluir la cuenta IBAN a nombre del mismo usuario de la plataforma de venta en línea, además debe estar activa y en colones.

Junta pidió actualizar números de cuenta para que no haya problema con el pago de premios del Gordo navideño. (Captura de pantalla. /Captura de pantalla)

Quienes compran fracciones o billetes de lotería en línea, no deben acudir a puestos autorizados o agencias bancarias para cambiar sus premios, ya que estos quedan acreditados automáticamente a su cuenta, aunque se trate de terminaciones o premios menores, así como los premios principales correspondientes a varios millones.

Generalmente, en los sorteos ordinarios, los premios se acreditan en el mismo día hábil posterior al sorteo; sin embargo, en el Gordo navideño debido al alto volumen de premios esto puede tomar algunos días más.

Este domingo, algunos usuarios reportaban problemas para ingresar al sitio web, tanto para verificar sus datos, como para adquirir lotería. Este medio pudo comprobar que el sitio en algunas oportunidades salía como “no disponible” y en otras oportunidades aparece la llamada “fila virtual”, que indica el tiempo que se debe esperar antes de entrar a la ventana de venta de lotería debido al alto tráfico de usuarios en el sitio.

La JPS informó días atrás que la lotería en línea se carga en el sitio conforme se van agotando los enteros disponibles, por lo que aún este mediodía había variedad de números y series habilitados para la venta en ese canal.

El premio mayor del Gordo navideño repartirá este año ¢1.600 millones por entero y ¢40 millones por fracción, el segundo premio es de ¢160 millones por entero y el tercero de ¢80 millones por cada billete.

El precio por fracción es de ¢2.000 y el entero que consta de 40 fracciones cuesta ¢80.000. Este año el Gordo navideño se jugará en cinco emisiones.