El País

Curiosidades del Gordo navideño: Un billete en la lavadora, el vendedor más famoso y el principal agüizote de los jugadores

Lotería navideña cumple este año 65 años desde que se jugó por primera; el premio mayor en ese primer sorteo fue de ¢1 millón

EscucharEscuchar
Por Patricia Recio
08 de diciembre del 2025. Junta de Protección Social de San José. 10:00 hrs. Funcionarios de la Junta de Protección Social de San José realizaron el pesaje acostumbrado de las bolitas que se usarán en el sorteo extraordinario del Gordo Navideño el próximo domingo 14 de diciembre. Para tal efecto invitaron a los medios de prensa para que constataran la legalidad del proceso. En la foto: Alejandro Cordero, gerente de produccion muestra la bolita del segundo premio. Foto: Albert Marín.
Cada año la JPS pesa todas las bolitas que se usarán en el sorteo del Gordo navideño de la lotería para asegurar que todas tienen las mismas posibilidades de salir por el selector de las tómbolas. (Albert Marín/Albert Marin)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Gordo navideñoLoteríaPremios
Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.