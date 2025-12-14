¿Cómo cobrar los premios del Gordo Navideño? Pasos y requisitos clave

El sorteo del Gordo Navideño se celebrará este domingo 14 de diciembre y llena de esperanza a miles de costarricenses que sueñan con transformar sus vidas.

Este evento de la Junta de Protección Social (JPS) ofrece premios millonarios que pueden cambiar el destino de los ganadores. ¿Qué hacer si su número resulta ganador?

¿Dónde reclamar el premio del Gordo Navideño?

El cobro de fracciones o enteros se realiza en las oficinas de la Junta de Protección Social en San José o en las sucursales del Banco de Costa Rica (BCR) a nivel nacional. En el caso de acudir al banco, el premio puede tardar de dos a tres días en ser depositado, ya que las fracciones son enviadas a la JPS para su validación.

Compras en línea: ¿Cómo se paga el premio del Gordo Navideño?

Si adquirió su lotería en la plataforma jpsenlinea.go.cr, el monto ganado, ya sea por terminación, fracción o entero, será depositado automáticamente en la cuenta bancaria registrada. Este proceso es rápido y seguro, sin importar la cantidad ganada.

¿Es obligatorio tener cuenta bancaria?

No. Aunque la opción más segura es recibir el pago mediante transferencia bancaria, quienes no están bancarizados pueden solicitar un cheque de gerencia. Sin embargo, esta alternativa es menos recomendable por los riesgos asociados, como robos o estafas.

Recomendaciones para cobrar el Gordo Navideño

Firme las fracciones premiadas inmediatamente. Esto asegura que nadie más pueda cobrarlas en caso de pérdida o robo. Acuda solo o acompañado por una persona de confianza. La emoción puede llevar a que familias completas acompañen al ganador, lo cual no es aconsejable. Considere asesoría financiera. Tanto en la JPS como en el banco, se ofrecen consejos para administrar el premio de forma prudente.

Preguntas frecuentes

¿Se deben pagar impuestos sobre el premio? No. Los premios de lotería en Costa Rica son entregados de manera íntegra al ganador.

Lotería y matrimonio: ¿el premio es ganancial?

Los premios de lotería no se consideran bienes gananciales en un matrimonio o unión de hecho, ya que son obtenidos por suerte y no fruto del esfuerzo compartido.