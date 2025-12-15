Gordo Navideño 2025: ¿Cuánto pagan las terminaciones, aproximaciones y premios extra?

Si no pegó el premio mayor del Gordo navideño, que este año fue para el 78 con la serie 714, o alguno de los premios principales o directos, todavía podría “recuperar” lo invertido si tiene alguna de las combinaciones de los cientos de premios extras que se sortean junto al millonario premio mayor.

En caso de que tuviera cualquier número terminado en 8, el premio que podrá reclamar es de ¢4.000 por cada fracción o ¢160.000 por un entero.

Si tenía el número 78, pero con diferente serie, el premio por fracción es de ¢27.500 y ¢1,1 millones por entero, mientras que tener la misma serie del premio mayor (714) con cualquier otro número, cada fracción le paga ¢32.500 y el entero ¢1,3 millones.

Las llamadas aproximaciones son las que incluyen los premios más jugosos para quienes le anduvieron cerca, que en este caso consisten en los números 77 y 79 con la misma serie del mayor. Para quienes tenían alguno de esos dos números con la serie 714 el premio es de ¢250.000 por pedacito y ¢10 millones por entero.

En el caso del segundo premio (59 con la serie 052) y tercer premio (92 con la serie 244), solo se paga como premio adicional a los que tenían el mismo número con diferente serie. Para el segundo el premio es de ¢6.000 y el tercero ¢4.000.

Premios principales

El premio mayor de la lotería navideña repartió este domingo 14 de diciembre ¢8.000 millones en cinco emisiones, es decir, ¢1.600 millones por entero y ¢40 millones por fracción. El segundo premio era de ¢160 millones por entero y ¢4 millones por fracción y el tercero ¢80 millones por entero y ¢2 millones por cada pedacito premiado.

El segundo premio en importancia fue el 59 con la serie 052 y se vendió en el canal digital de la JPS. (Albert Marín/La Nación)

El sorteo de este año repartió ¢26.000 millones en premios, que además de los tres premios principales, incluyen 15 premios de ¢6 millones, 25 premios de ¢3 millones,30 premios de ¢2 millones y 77 premios de ¢1 millón.

Recuerde que los premios de la lotería vencen en un plazo de 60 días naturales, por lo que tiene hasta el 15 de febrero para reclamar su premio.

Si compró lotería en línea, el dinero se acreditará directamente a la cuenta registrada, la cual debe estar a nombre del usuario del canal digital y en colones. Si tiene los billetes en físico, puede acudir a los puestos autorizados o sucursales del Banco de Costa Rica.

También se recomienda firmar los billetes, para que nadie más puede reclamarlos en caso de robo o pérdida y no pagar “comisiones” por cambio de premios.