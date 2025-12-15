Gordo Navideño 2025 ya tiene dueños: conozca dónde se vendieron premios principales

El Gordo Navideño 2025 de la Junta de Protección Social repartió más de ¢26.000 millones en premios durante el sorteo realizado en el Centro de Convenciones de Heredia este 14 de diciembre.

El Gordo Navideño 2025 dejó este domingo 14 de diciembre una novedad histórica: por primera vez, el premio mayor le tocó por primera vez a un número que nunca en la historia del sorteo había tenido ese honor.

Otra novedad es que esa combinación ganadora de número y serie se vendió exclusivamente a través de la plataforma comercial de la Junta de Protección Social (JPS).

A las 8:28 p. m., durante el sorteo extraordinario N.° 4.880 realizado en el Centro de Convenciones de Heredia, salió favorecida la combinación 78 con la serie 714, que reparte ¢1.600 millones por entero, en cinco emisiones.

Cada fracción de este premio equivale a ¢40 millones. Se trató del premio número 108 de los 150 jugados en la velada.

El segundo premio, de ¢160 millones por entero, correspondió al número 59 con la serie 052, extraído a las 8:01 p. m.

Una vez más, también se comercializó mediante la web de la JPS y cada fracción paga ¢4 millones. Fue el premio número 28 del sorteo.

En tanto, el tercer premio, de ¢80 millones por entero, recayó en el número 92 con la serie 244, que salió a las 8:36 p. m.

A diferencia de los dos anteriores, este sí se distribuyó entre compradores que adquirieron sus pedacitos en San José, Alajuela, Cartago, Guanacaste, Puntarenas y Limón, con fracciones de ¢2 millones.

Este año, la JPS habilitó una emisión extra, por lo que hubo más de 500.000 billetes a la venta.

En total, el sorteo repartirá más de ¢26.000 millones en premios, incluyendo premios adicionales por aproximaciones, terminaciones y aciertos parciales del número o la serie del mayor.