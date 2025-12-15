Gordo Navideño 2025 ya tiene dueños: conozca dónde se vendieron premios principales

El Gordo Navideño 2025 dejó este domingo 14 de diciembre una novedad histórica: por primera vez, el premio mayor le tocó por primera vez a un número que nunca en la historia del sorteo había tenido ese honor.
Otra novedad es que esa combinación ganadora de número y serie se vendió exclusivamente a través de la plataforma comercial de la Junta de Protección Social (JPS).
A las 8:28 p. m., durante el sorteo extraordinario N.° 4.880 realizado en el Centro de Convenciones de Heredia, salió favorecida la combinación 78 con la serie 714, que reparte ¢1.600 millones por entero, en cinco emisiones.
Cada fracción de este premio equivale a ¢40 millones. Se trató del premio número 108 de los 150 jugados en la velada.
El segundo premio, de ¢160 millones por entero, correspondió al número 59 con la serie 052, extraído a las 8:01 p. m.
Una vez más, también se comercializó mediante la web de la JPS y cada fracción paga ¢4 millones. Fue el premio número 28 del sorteo.
En tanto, el tercer premio, de ¢80 millones por entero, recayó en el número 92 con la serie 244, que salió a las 8:36 p. m.
A diferencia de los dos anteriores, este sí se distribuyó entre compradores que adquirieron sus pedacitos en San José, Alajuela, Cartago, Guanacaste, Puntarenas y Limón, con fracciones de ¢2 millones.
Este año, la JPS habilitó una emisión extra, por lo que hubo más de 500.000 billetes a la venta.
En total, el sorteo repartirá más de ¢26.000 millones en premios, incluyendo premios adicionales por aproximaciones, terminaciones y aciertos parciales del número o la serie del mayor.