Gordo Navideño 2025 ya tiene dueños: conozca dónde se vendieron premios principales

Sorteo repartió más de ¢26.000 millones a jugadores. Conozca dónde se vendieron el premio mayor, el segundo y el tercero en importancia

Por Juan Fernando Lara Salas y Patricia Recio
El Gordo Navideño 2025 de la Junta de Protección Social repartió más de ¢26.000 millones en premios durante el sorteo realizado en el Centro de Convenciones de Heredia este 14 de diciembre. Fotografía:
El Gordo Navideño 2025 de la Junta de Protección Social repartió más de ¢26.000 millones en premios durante el sorteo realizado en el Centro de Convenciones de Heredia este 14 de diciembre. (Albert Marín/La Nación)







