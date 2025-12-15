Lotería de consolación ya está en la calle, estos son los premios

Desde este lunes está a la venta la lotería para el sorteo de consolación.

Quienes no tuvieron suerte con el Gordo navideño aún tienen un par de oportunidades más de “desquitarse” con la fortuna, pues los sorteos de consolación también ofrecen jugosos premios.

El primero de estos sorteos extraordinarios, ya está a la venta y se realizará el próximo domingo 21 de diciembre y repartirá un premio de ¢400 millones por entero en cinco emisiones.

En esta ocasión, cada entero consta de 10 fracciones, por lo que el premio por cada pedacito será igual al que ofrecía el Gordo navideño, es decir ¢40 millones por fracción.

El segundo premio es de ¢80 millones por entero y ¢8 millones por cada pedacito y el tercero es de ¢35 millones por cada entero y ¢3,5 millones por fracción.

Además se incluyen 20 premios de ¢2 millones y 77 de ¢500.000, a estos se suman las terminaciones, aproximaciones y números iguales al mayor pero sin serie o viceversa.

El precio de cada billete para este sorteo es de ¢20.000 y la fracción cuesta ¢2.000.

El primer sorteo extraordinario se realizará el próximo domingo a las 7:30 p. m. en el Parque de las Garantías Sociales, en San José.

Muchos jugadores aprovechan para cambiar terminaciones y premios menores por fracciones de los sorteos de consolación. (Jose Cordero/José Cordero)

Una oportunidad más

El segundo sorteo de consolación será el próximo 28 de diciembre y este tendrá un premio mayor de ¢300 millones por entero y se jugará en tres emisiones.

El premio por cada fracción es de ¢30 millones, además el segundo premio repartirá ¢60 millones por entero y ¢6 millones por cada pedacito, mientras que el tercero será de ¢25 millones por cada billete y ¢2,5 millones por fracción.

Además, se incluyen 20 premios de ¢1,5 millones y 77 premios de ¢500.000.

El costo de la lotería para este sorteo es de ¢15.000 por entero y ¢1.500 por cada pedacito.

El sorteo se realizará en el auditorio de la JPS.