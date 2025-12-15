El País

Lotería de consolación ya está en la calle, estos son los premios

Premio mayor paga por fracción lo mismo que el Gordo navideño

Por Patricia Recio
15/12/2025, San José, JPS, recorrido cerca de la JPS, para ver la venta de loteria y la gente cambiando premios de la loteria Navideña.
Desde este lunes está a la venta la lotería para el sorteo de consolación. (Jose Cordero/José Cordero)







