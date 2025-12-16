Premio mayor del Gordo navideño 2025 no fue vendido, confirma JPS

El 78 fue el premio mayor del Gordo navideño 2025 de la JPS.

La Junta de Protección Social (JPS) confirmó la noche de este lunes que el premio mayor del Gordo Navideño 2025 no fue vendido, aunque estuvo disponible en línea.

Las autoridades inicialmente habían informado de que el premio había sido vendido en línea. Sin embargo, este lunes aclararon que la combinación ganadora (78, con la serie 714) no fue adquirida al cierre de ventas, por lo que el premio quedó como “no vendido, una posibilidad propia del azar”, dijo la JPS, en un comunicado.

El segundo premio, de ¢160 millones por entero, correspondió al número 59 con la serie 052, extraído a las 8:01 p. m. Este fue vendido en mediante la web de la JPS y cada fracción paga ¢4 millones.

En tanto, el tercer premio, de ¢80 millones por entero, recayó en el número 92 con la serie 244, que salió a las 8:36 p. m. Este sí se distribuyó entre compradores que adquirieron sus pedacitos en San José, Alajuela, Cartago, Guanacaste, Puntarenas y Limón, con fracciones de ¢2 millones.

La JPS recuerda que se dispone de 60 días naturales a partir de la fecha del sorteo, presentando el billete en buen estado, para quienes resultaron ganadores.

¿Qué pasará con el premio no vendido?

Según la JPS, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Ley de la Junta de Protección Social, los recursos correspondientes a premios no vendidos y a las utilidades del sorteo se destinarán a fortalecer la labor de las organizaciones de bienestar social que la JPS apoya de manera permanente.

Estas son: el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS, centros diurnos y hogares de personas adultas mayores, la Cruz Roja Costarricense, así como programas de atención a poblaciones en condición de vulnerabilidad.

Estas son las organizaciones beneficiadas con el premio mayor del Gordo navideño 2025. (JPS/Cortesía)

Según las autoridades, estas transferencias se realizarán conforme a los calendarios financieros institucionales.