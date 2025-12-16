El País

Premio mayor del Gordo navideño 2025 no fue vendido, confirma JPS

El sorteo se realizó este domingo 14 de diciembre.

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
14 de diciembre del 2025. Centro de Convenciones, Heredia. Realización del sorteo del Gordo Navideño 2025 cuyo premio mayor paga hasta 40 millones de colones por fracción según datos de la Junta de Protección Social. En la foto: Los encargados del sorteo muestran a la prensa las bolitas para el primer, segundo y tercer premio. Foto: Albert Marín.
El 78 fue el premio mayor del Gordo navideño 2025 de la JPS. (Albert Marín/Sorteo del gordo navideño 2025.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
JPSsorteopremio mayorGordo navideño 2025
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.