“(...) Se ha mentido mucho y sobre esa base yo no estoy de acuerdo. Digamos las cosas como tienen que ser y sentémonos en esa base, pero no sobre mentiras. En mi boca no me pongan palabras que yo no he dicho y eso es lo que sale en los medios de comunicación: mentiras, mentiras y mentiras, y no puedo estar apoyando eso jamás”, recalcó.