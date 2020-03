“Yo no he llegado (al MOPT) a cerrar instituciones, a despedir personal; precisamente, a generar confianza para poder hacer el trabajo que hacemos. Es dar garantía de comprensión de ese trabajo que se ha realizado. Al principio costó, pero poco a poco se han ido dando cuenta de que algunos jerarcas que decían ‘hay que cerras instituciones, tengan cuidado, no hagan anda; si mueven un dedo y lo mueven mal, te mandan a la casa’. No. Hay que generar confianza”, puntualizó.