Presidenta de JPS concedió millonarios contratos por orden de Rodrigo Chaves contra los criterios técnicos, dice informe

El informe final de la comisión investigadora del Sinart recomienda al Ministerio Público abrir una investigación penal contra la presidenta de la Junta de Protección Social (JPS), Esmeralda Britton González, por los presuntos delitos de perjurio, falso testimonio y tráfico de influencias.

En sus conclusiones, los diputados señalaron que Britton se apartó de los criterios técnicos de la JPS para conceder millonarios contratos al Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), por órdenes directas del presidente de la República, Rodrigo Chaves.

Según el informe de la comisión, así actuó la jerarca tanto con un contrato de ¢2.310 millones para que la Agencia de Publicidad del Sinart manejara la publicidad de la JPS, como con el traslado del programa La Rueda de la Fortuna de Teletica a canal 13, con un costo de ¢2,5 millones por episodio.

En ambos casos, los departamentos internos de la Junta de Protección Social advirtieron de que la institución saldría perdiendo con la contratación del Sinart.

La comisión solicitó a la Fiscalía indagar a Britton por una supuesta manipulación de los criterios técnicos en favor de que la JPS contratara al Sinart.

‘Van a rodar cabezas’

Según reseña el informe, en una audiencia efectuada el 6 de noviembre del 2023, el legislador Ariel Robles, del Frente Amplio (FA), preguntó a Britton si ella ejerció presiones sobre la exgerenta del JPS, Marilyn Solano, para que se otorgara el contrato de ¢2.310 millones al Sinart. El legislador también le consultó si lo hizo por órdenes de Casa Presidencial. Britton negó ambos hechos.

Robles, entonces, le cuestionó si amenazó con la frase “van a rodar cabezas”, si no se cumplían sus órdenes. La presidenta de la JPS no lo negó, pero dijo que no lo recordaba.

Un audio proporcionado por la exgerenta evidencia lo contrario. En una parte de la grabación, Esmeralda Britton dijo: “Necesitamos que eso salga sí o sí, porque, si no, aquí van a rodar cabezas desde la mía y todas para abajo; así es que hagamos las cosas bien, pero no nos vayamos a los extremos”.

Contradicciones de Britton

Esmeralda Britton, presidenta de la Junta de Protección Social (JPS), durante su comparecencia ante la comisión investigadora del Sinart, el 6 de noviembre del 2023. Fotos: Mayela López (MAYELA LOPEZ)

La mayoría de los diputados de la comisión llegó a la conclusión de que, en sus comparecencias, Britton incurrió en contradicciones.

En su primera audiencia, el 30 de octubre del 2023, el diputado José Pablo Sibaja, del Partido Nueva República (PNR), la cuestionó por colocar La Rueda de la Fortuna en canal 13, a pesar de que un estudio de costo-beneficio indicaba falta de claridad sobre los beneficios para la institución.

La jerarca respondió que la decisión se tomó para lograr las mismas condiciones de servicio a un menor costo, bajo el argumento de que era más económico contratar al Sinart que a Teletica.

Sin embargo, en esa misma sesión, Britton reconoció que Rodrigo Chaves le instruyó sacar el programa de canal 7. Además, la presidenta admitió que, en la sesión de la Junta Directiva de la JPS del 26 de junio del 2023, ella dijo a los directivos que “la posición es ‘se salen de canal 7 y punto’”. Posteriormente, confirmó que esa orden venía del mandatario, dice el informe de la comisión investigadora.

Britton también reconoció que Chaves le giró la “instrucción” de contratar al Sinart de manera directa y sin concurso para transmitir el programa televisivo. Alegó que se usó una figura contemplada en la Ley General de Contratación Pública.

“Es relevante resaltar que Esmeralda Britton expresó inquietudes en el acta sobre el traslado a Sinart, contradiciendo la noción de que la decisión se basó en criterios técnicos”, apuntaron los congresistas en el informe final.

La comisión investigadora del Sinart atendió la comparecencia de Esmeralda Britton, jerarca de la JPS, el 6 de noviembre del 2023. Foto: (MAYELA LOPEZ)

En la segunda comparecencia, el 6 de noviembre del 2023, la diputada Johana Obando, del Partido Liberal Progresista (PLP), habló sobre el impacto financiero para la Junta por trasladarse a un canal con un rating mucho menor, y criticó que los principales afectados serían los pacientes de cuidados paliativos, ya que sus asociaciones se financian con la venta de raspaditas que se promocionan con La Rueda de la Fortuna.

Obando recordó que, en la primera comparecencia, Britton reconoció la posibilidad de un déficit. Asimismo, la congresista argumentó que la diferencia de costo por programa, entre los canales 7 y 13, no sería suficiente para compensar la caída en las ganancias.

Ante las interrogantes, la presidenta de la Junta contradijo sus declaraciones anteriores, e indicó no tener conocimiento de un déficit; al contrario, argumentó que las ventas estaban por encima de lo proyectado.

La diputada la refutó y citó las actas de la Junta Directiva de la JPS, en las que se discutió la posible pérdida de utilidades. Después de esto, Britton se abstuvo de declarar.

“El diputado Danny Vargas cuestionó a Britton sobre la relación entre el rating y las ventas del programa. En este caso, se pudo observar la contradicción en las expresiones de Britton, quien inicialmente afirmó que no había relación, pero luego reconoció que, según el departamento de mercadeo, el rating influye en las ventas”, criticaron los diputados en su informe.

Britton: ‘Mis declaraciones han sido consistentes’

La Nación le solicitó a Britton su punto de vista sobre el informe legislativo. La jerarca defendió la veracidad de sus declaraciones y expresó su total desacuerdo con las conclusiones de la comisión investigadora.

“En todo momento, mis declaraciones han sido consistentes y veraces, de conformidad con los procedimientos legales y con la transparencia que caracteriza a la JPS. Todas las decisiones y contrataciones que realiza la institución se han hecho conforme a la ley, garantizando siempre el interés público. La JPS no llevó a cabo ninguna contratación de pauta con Sinart.

“Reitero mi compromiso con los principios éticos y legales que guían mi gestión y la de la Junta de Protección Social. Estoy a disposición de las autoridades competentes para colaborar en lo que consideren oportuno, con la certeza de que mi actuar ha sido siempre íntegro y conforme a la normativa vigente”, indicó Britton.

En agosto del 2023, la jefa de Mercado de la JPS, Evelyn Blanco, informó a los diputados de que la JPS declararía infructuosa la contratación de ¢2.310 millones debido a que el Sinart no logró la aprobación de un presupuesto extraordinario. Agregó que las tareas que se contrataron al Sinart eran 77% más baratas si las continuaba haciendo la Junta de Protección Social internamente.

Cambios de posición entre comparecencias

Los diputados criticaron el repentino cambio de Britton entre sus comparecencias del 30 de octubre y el 6 de noviembre, ya que se contradijo o rehusó responder preguntas que, en su primera visita, sí contestó.

Según el informe, la presidenta de la JPS se contradijo cuando el diputado Francisco Nicolás, del Partido Liberación Nacional (PLN), le mostró videos de su primera comparecencia, en la que aceptó haber recibido la orden de Rodrigo Chaves para sacar a La Rueda de la Fortuna de canal 7. Tras ver la grabación, Britton se abstuvo de responder si fue el mandatario quien emitió la directriz y dijo que no se referiría al tema.

Reiteradamente, Britton también se negó a responder las preguntas del legislador José Pablo Sibaja, cuando este le interrogó sobre diversas decisiones relacionadas con la contratación del Sinart para el manejo de publicidad.

Tampoco quiso hablar cuando la diputada Dinorah Barquero, del PLN, le consultó sobre la estrategia para elegir los medios donde se publicita un producto; Britton se abstuvo y argumentó que no podía referirse a ciertos temas debido a que no recordaba o no tenía información relevante.

Por todos estos motivos, los diputados recomendaron poner al Ministerio Público en conocimiento de las contradicciones de Britton, de manera que analicen la apertura de una investigación penal por los delitos de perjurio y falso testimonio.

El informe final de la comisión investigadora de Sinart fue firmado por los congresista Ariel Robles (FA); Johana Obando (PLP); Dinorah Barquero y Danny Vargas (PLN), y Vanessa Castro, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Omitieron su firma José Pablo Sibaja (PNR) y Ada Acuña, del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD).

