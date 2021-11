Posición de José María Figueres fue clave en avance del tren eléctrico

Hace apenas cuatro meses, la jefa de fracción del PLN, María José Corrales, declaró que el tren eléctrico metropolitano no era una prioridad, posición que envió al congelador de la Asamblea Legislativa el préstamo internacional solicitado por el gobierno de Carlos Alvarado para financiar el aporte estatal del proyecto.

Sin embargo, la inclusión del tren eléctrico en el programa de gobierno presentado en octubre por José María Figueres, candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), cambió el panorama y motivó a los diputados liberacionistas a asegurar sus votos en favor del crédito de $550 millones. El plan de campaña, incluso, califica la obra como prioridad.

Así, luego de año y medio de inacción con el tema, este martes los diputados de la Comisión de Infraestructura acogieron un informe que recomienda aprobar el préstamo internacional concedido por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Fondo Verde del Clima de Naciones Unidas, con tasas de interés y plazos de pago muy llamativos.

La idea original es construir una red ferroviaria con doble vía de 84 kilómetros que atraviese 15 cantones de la gran área metropolitana (GAM), con vagones que pasen cada siete minutos en horas pico. La obra de $1.550 millones sería concesionada a un desarrollador privado, pero el Estado aportaría $550 millones para reducir el costo de las tarifas.

Para el avance del plan, fue fundamental el voto positivo de tres diputados del PLN, Paola Valladares, David Gourzong y Luis Fernando Chacón, en la Comisión de Infraestructura. Esto permitió que el financiamiento alcanzara mayoría, con cinco de nueve votos. Incluso, en los días previos, hubo dudas sobre el apoyo de los liberacionistas, en especial de Gourzong, quien se había opuesto al modelo planteado, pero evidentemente algo inclinó la balanza.

“Obviamente, la campaña (del PLN) habla sobre el tren eléctrico de pasajeros; incluso, dice que, si se llegara a contar con las condiciones para financiar ese proyecto se impulsará de forma prioritaria”, afirmó la legisladora Valladares, al ser consultada sobre la posición de su bancada.

Entretanto, David Gourzong manifestó que los integrantes de Liberación llegaron a un consenso para apoyar al préstamo, pese a las discrepancias, y reconoció que la inclusión del proyecto en los planes de Figueres le dio mayor confianza para aportar su voto: “Por supuesto que sí. Estoy seguro que nosotros sí podemos ejecutar un proyecto balanceado para el beneficio de los costarricenses”, aseguró.

Sin embargo, Paola Valladares negó que el candidato les diera una indicación expresa de votar a favor del préstamo. Ella expuso tres motivos por los cuales dieron su apoyo al tren que operaría sin emisiones por la quema de hidrocarburos.

La primera razón es que el préstamo no está atado al anteproyecto que desarrolló el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) durante la administración de Carlos Alvarado. Es decir, el próximo gobierno podrá aplicar cambios. “Tenemos certeza de que no es sí o sí el proyecto del PAC”, aseguró.

La segunda razón son las condiciones favorables del préstamo. financiamiento logradas con el apoyo del BCIE y Naciones Unidas. Los $250 millones del Fondo Verde, por ejemplo, tienen una tasa de interés del 0%, con 40 años para pagar después de un plazo de diez años de gracia.

En tanto, los $300 millones del BCIE tendrían una tasa de interés del 3,8% anual y 20 años de plazo para pagar, luego de cinco años de gracia

Por último, continuó Valladares, la tercera razón es que es necesario que el país modernice y desarrolle un verdadero sistema integrado de transporte público para reducir emisiones y mejorar la calidad de vida de las personas.

“Políticamente, lo que nosotros no podemos salir a decirle al país y al mundo es que Liberación es cómplice de que no podamos tener una oportunidad de mejora en el sistema de transporte; les estamos diciendo que no vamos a dejar que el crédito se muera, pero siempre dejando claro que no es que vamos con el tren PAC”, sentenció Valladares.

¿Qué dice en el plan de gobierno?

José María Figueres propone avanzar con el tren eléctrico de forma prioritaria “si se llegara a contar con las condiciones favorables para el financiamiento de este proyecto”.

En julio pasado, en cambio, la jefa de bancada del PLN afirmó que el tren eléctrico no era una prioridad, cuando el Gobierno anunció el apoyo del Fondo Verde de Naciones Unidas.

[ Incae contradice a diputados opuestos al tren eléctrico: Es un sinsentido decir que no tiene conexión con la reactivación ]

El programa señala que se pondrá “especial cuidado en que su diseño se integre dentro de la estrategia del gobierno sobre movilidad urbana”.

En setiembre pasado, el presidente de la República, Carlos Alvarado, les reclamó a los diputados por el estancamiento del préstamo para construir el tren eléctrico.

“Yo creo que aquí no se ha querido hacer por una razón: no quieren que nosotros lo hagamos. Y está bien. A mí no me importa que sea algo hecho por Carlos Alvarado, por Claudia Dobles o por nuestra administración. A mí lo que me interesa es que esté para Costa Rica.

“Ahí estará, llave en mano, listo para que Costa Rica goce de eso. Eso es lo único importante”, manifestó.

Finalmente, el Gobierno desistió de su plan de dejar licitado el proyecto de transporte público. Esa labor le corresponderá a la próxima administración.

[ PLN se debate entre apoyo a tren eléctrico con reformas o freno total por situación fiscal del país ]

Borrador de dictamen negativo

Aunque el liberacionista David Gourzong anunció este martes su voto favorable al préstamo del tren eléctrico, su nombre apareció en un borrador de dictamen negativo impulsado por los diputados opuestos al proyecto.

Gourzong se desligó del documento que impulsaron los independientes Dragos Dolanescu, Carmen Chan y Marolin Azofeifa, así como el diputado de Integración Nacional (PIN), Walter Muñoz.

“Probablemente alguno de ellos, que redactó la propuesta de dictamen negativo, pensó que yo podía suscribirlo porque yo me he opuesto a algunas características del modelo que presentó el Incofer. Entonces, con base en eso, puede ser que alguien haya interpretado que yo podría suscribir un dictamen negativo”, afirmó Gourzong.

El legislador fundamentó su voto en la posibilidad de implementar cambios al anteproyecto actual, así como por las condiciones favorables del financiamiento.