Próximo gobierno puede ajustar el tren eléctrico, afirma Incofer

La presidenta del Incofer, Elizabeth Briceño, afirmó que el próximo gobierno tendrá la oportunidad de ajustar el proyecto del tren eléctrico metropolitano, por lo que instó a los diputados a aprobar el préstamo que financiaría el aporte estatal para este sistema de transporte público.

“Se debe diferenciar el préstamo, que tiene condiciones inmejorables, con el proyecto en sí, que le da la oportunidad al próximo gobierno de poder aterrizar aun mejor su visión con relación al tren. Nosotros dejamos nuestra propuesta técnica, nuestra visión, pero se puede optimizar”, afirmó.

Entre las modificaciones que se podrían implementar, según la jerarca, se encuentran algunos elementos de los estudios de factibilidad que más han criticado los opositores del proyecto, como el ancho de vía férrea, la frecuencia de los viajes, el tipo de trenes o los pasos a desnivel.

La jerarca del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) recordó que los estudios de preinversión recomendaron esos parámetros, pero que, en todo caso, no necesariamente serán los mismos que oferten las empresas que participen en la licitación internacional.

Por otro lado, si los congresistas rechazan el empréstito internacional por $550 millones, aseguró la jerarca, el país se quedará sin los recursos para financiar el proyecto.

En ese escenario, el país perdería el apoyo financiero por $250 millones que el Fondo Verde del Clima de Naciones Unidas aprobó a Costa Rica, con una tasa de interés del 0% a 40 años plazo y una década de gracia para comenzar a pagar.

También, se quedaría sin los restantes $300 millones, que forman parte del préstamo, los cuales serían financiados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) con condiciones especiales. Adicionalmente, se perdería una donación de Naciones Unidas por $21,3 millones para construir obras complementarias de movilidad.

“Es que sin el préstamo, el proyecto no podría seguir. Eso hay que dejarlo muy claro porque, para que el proyecto sea bancable, requiere de ese aporte inicial del Estado. Y sería una lástima, con todo lo que se ha avanzado”, afirmó Briceño.

Licitación la hará el próximo gobierno

El Incofer decidió dejar avanzado el proceso lo máximo posible en la actual administración, pero que sea el siguiente gobierno quien concrete la licitación de la concesión de obra pública, en el caso de contar con los fondos para financiar el aporte estatal requerido.

La jerarca del Instituto reconoció que, en algún momento, el objetivo era licitar la primera de las cinco líneas antes del cambio de mando, en mayo de 2022. Incluso para esa etapa, según dijo, no era determinante contar con el préstamo para hacer el aporte estatal.

Sin embargo, no avanzaron con ese plan debido a que las empresas interesadas percibieron que asumir un proyecto por etapas sin financiamiento representaría un riesgo financiero, y que eso elevaría el costo final de la obra.

De esa manera, manifestó, quedó descartada la posibilidad de que el actual gobierno licite el proyecto o siquiera una etapa del mismo.

En setiembre pasado, el presidente de la República, Carlos Alvarado, manifestó que el proyecto que desarrolló su administración “quedará llave en mano” al siguiente gobierno, quien debía tomar la decisión si avanzaba o no.

“Yo creo que aquí no se ha querido hacer por una razón: no quieren que nosotros lo hagamos. Y está bien. A mí no me importa que sea algo hecho por Carlos Alvarado, por Claudia Dobles o por nuestra administración. A mí lo que me interesa es que esté para Costa Rica. Y ahí estará, llave en mano, listo para que Costa Rica goce de eso. Eso es lo único importante”, manifestó.

Entonces, ¿qué dejarán avanzado?

Briceño detalló que, en caso de que se avance con el préstamo, lo que dejará listo la entidad ferroviaria, antes del cambio de mando en mayo del 2022, será la preselección de las empresas o consorcios interesados en participar en el concurso.

Según manifestó, en este proceso, no se limitará el número de candidatos que entran a la ronda final, sino que básicamente se va a aceptar a todas aquellas empresas o consorcios que cumplan con requisitos establecidos, tales como experiencia en el sector, capacidad financiera, entre otros.

“Dejaremos listas las empresas precalificadas; es decir, las empresas que luego presentarían las ofertas técnicas al (próximo) gobierno. Las que no estén precalificadas no van a poder entrar a presentar su oferta.

“Aquí lo que se hace con la Ley de Concesiones es tener dos procesos licitatorios, un primer proceso sobre de admisibilidad, donde se tienen que cumplir unos ciertos requisitos para estar en la foto, y un segundo sobre donde presenta la oferta técnica y la cantidad de la inversión de esa oferta”, dijo Briceño.

Incluso, como parte de ese proceso, un equipo de Incofer realizó una gira internacional a Corea del Sur, España y Francia, entre el 13 y 23 de octubre pasados, para tener conversaciones con las empresas que han mostrado interés en asumir la concesión. Los gastos fueron financiados por el BCIE.

En Corea, se reunieron con Samsung Engineering, Hyundai Engineering, Korea National Railway, LG, Hyundai Rotem y otras seis empresas ferroviarias, constructoras y financieras.

En España, se efectuaron encuentros con 15 grupos, entre ellos TPF Getinsa, Renfe, Cobra Ferrocarriles, mientras que en Francia con Setec Ferroviaire, ETF, Transdev y otras seis compañías

Según detalló Briceño en su informe de labores a la Junta Directiva, las empresas expresaron sus dudas sobre el futuro del proyecto en el cambio de gobierno.

“Los temas recurrentes tenían que ver con el tema político y lo que sucederá con la próxima administración. Lo que se les dijo es que se está trabajando para dejar un proyecto sólido y estructurado que la próxima administración pueda continuar, sin embargo, en esta etapa de precalificación, las empresas ganan más presentándose que no haciéndolo, ya que si se presentan y el próximo gobierno no continúa con el proyecto, estas empresas lo que invertirían es un costo mínimo”, afirmó Briceño en sesión de Junta Directiva.