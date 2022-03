Partido de Chaves pidió a Jack Loeb prestar cuentas para pagar gastos con dinero de fideicomiso

El empresario Jack Loeb, de 64 años, aportó $106.750 al fideicomiso Costa Rica Próspera, cuyos fondos según él reconoció, se usaron para sufragar gastos partidarios del Partido Progreso Social Democrático. Foto: Archivo/La Nación

El Partido Progreso Social Democrático (PPSD) solicitó al empresario Jack Loeb Casanova prestar sus cuentas bancarias para hacer gastos partidarios con dinero proveniente del fideicomiso Costa Rica Próspera, estructura paralela que captó dinero para financiar la campaña del candidato Rodrigo Chaves al margen de la agrupación política.

Así lo reconoció el empresario de banca, turismo y agricultura en una nota enviada al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) el pasado 9 de marzo, luego de que dos días antes el Departamento de Financiamiento del Partidos Políticos le pidiera información.

Nueve personas y dos sociedades anónimas habían aportado recursos a un fideicomiso creado por Chaves y por Loeb en febrero del 2021, el cual quedó bajo administración de la sociedad ATA Trust Company, presidida por el abogado y expresidente de la Cámara de Comercio, Arnoldo André Tinoco, uno de los contribuyentes.

El fideicomiso guardó el dinero en cuentas del Banco Nacional. Según André Tinoco, los fondos se gastaron por instrucciones del candidato y de otras figuras, como Loeb. Los recursos cubrieron gastos de campaña como casa club, publicidad, planilla, conferencias de prensa, hoteles y viáticos.

Según le relató Jack Loeb al TSE, la presidenta del PPSD, la diputada electa Luz Mary Alpízar, intervino para hacer la siguiente operación:

“El Partido, por medio de su presidente (Luz Mary Alpízar), me solicitó en varias ocasiones que realizara transferencias bancarias desde mi cuenta personal, en lugar de efectuarlas directamente del fideicomiso. Nunca entendí la razón de esto, únicamente me explicó que era lo adecuado en relación con los procedimientos del TSE.

“El Partido propuso que me hicieran una transferencia de dinero, desde el fideicomiso, para que pagara directamente algunos servicios. En efecto, y de buena fe, accedí a colaborar pensando que era lo correcto, según me dijeron en el partido”.

La versión de Loeb Casanova coincide con información suministrada a este diario por David Dumani, abogado de la agencia de publicidad Madison Revolution S. A., quien reveló que personas designadas por el PPSD le contrataron la publicidad de Rodrigo Chaves, pero al mismo tiempo le ordenaron facturar los trabajos a nombre Jack Loeb y de la fiduciaria ATA Trust.

De hecho, existe una factura de Madison emitida a nombre de Loeb, por casi $50.000, el 29 de setiembre del 2021, por trabajos publicitarios.

Facturas y estados financieros en poder de La Nación muestran que el fideicomiso Costa Rica Próspera se usó como un mecanismo de financiamiento paralelo a la campaña de Chaves, a pesar de que la legislación electoral establece la obligatoriedad de usar una única cuenta bancaria partidaria para recibir dinero y efectuar gastos.

Jack Loeb Casanova, de 64 años, también contó al TSE que Progreso Social reportó donaciones en especie a su nombre, las cuales él nunca hizo en favor de esta agrupación política y que Luz Mary Alpízar, intervino para que así ocurriera.

Consultada por La Nación, Alpízar alegó la noche del jueves: “Yo no tenía acceso al fideicomiso, para ver de dónde venía la plata que me da una persona. La persona me firma a mí como persona física, porque nosotros se lo dijimos, nosotros no aceptamos nada del fideicomiso. Yo fui muy tajante con ellos, en ese sentido. Nada que venga del fideicomiso.

“Yo solo recibí plata de personas físicas; yo no puedo andar buscando a ver de dónde sacó la plata la persona, sino que se les dijo ‘no recibimos absolutamente nada del fideicomiso’”.

La diputada electa afirmó que eso es lo único que diría al respecto.

parte Extracto de la nota que Jack Loeb envió al TSE, donde cuenta por qué algunos gastos del PPSD fueron pagados desde su cuenta bancaria, luego de recibir recursos de Costa Rica Próspera. Reproducción

Ingresos

Entre febrero y setiembre del 2021, el fideicomiso Costa Rica Próspera recibió contribuciones por unos $165.000, de nueve personas físicas y dos jurídicas. El 65% de esos recursos los aportó Jack Loeb ($106.750).

Jack Loeb agregó al TSE que él sí hizo cuatro contribuciones en especie directamente al PPSD, pero en los meses de diciembre del 2021 y enero del 2022, por ¢17,2 millones. Afirmó que ese dinero fue para apoyar a un aspirante a diputado y enfatizó que él se desligó del partido y del fideicomiso desde setiembre del 2021.

