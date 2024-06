Municipalidad de Desamparados se quedará sin vicealcaldes

La Municipalidad de Desamparados se quedará sin sus dos vicealcaldes tan solo un mes después de que entró en funciones la nueva administración municipal, el pasado 1.° de mayo.

Se trata de Carlos Alberto Padilla Corella y Kenneth Alexánder Cubillo Vargas, quienes llegaron al ayuntamiento junto con la alcaldesa María Antonieta Naranjo Brenes, del Partido Liberación Nacional (PLN).

El artículo 19 del Código Municipal establece que, si ambos vicealcaldes municipales son destituidos o renuncian, el TSE deberá convocar a nuevas elecciones en el cantón respectivo, en un plazo máximo de seis meses, y el nombramiento será por el resto del período. Mientras se realiza la elección, el presidente del Concejo Municipal asumirá, como recargo, el puesto de alcalde municipal.

Según la alcaldesa, Padilla renunció por motivos personales; sin embargo, continuará brindando asesoría gratuita al municipio con su experiencia previa como regidor y presidente del Concejo Municipal. Él ni siquiera fue juramentado para iniciar labores, pues, antes del 1.° de mayo, le comunicó a Naranjo su decisión.

En un video publicado el 3 de mayo, en el perfil de Facebook de la Municipalidad de Desamparados, Padilla explicó que, por razones ajenas a su voluntad, se vio en la imperiosa necesidad de tomar esa decisión.

“Esta decisión obedece a aspectos meramente personales, de familia, que me hicieron imposible asumir, no por alguna otra razón. La relación con doña Antonieta y el Partido Liberación Nacional ha sido siempre de mucha armonía y quiero que eso quede claro. Fue una decisión personal que me imposibilitó seguir”, dijo en la grabación.

La Nación intentó contactar a Padilla para conocer más detalles sobre su renuncia, pero no respondió a las llamadas y mensajes enviados a su teléfono celular.

De izquierda a derecha, el segundo vicealcalde, Kenneth Cubillo; la alcaldesa, Antonieta Naranjo, y el primer vicealcalde, Carlos Padilla. (Foto: tomada del perfil Liberación Desamparados)

El segundo vicealcalde, Kenneth Cubillo, también renunciaría a su puesto una vez que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) le comunique que debe reemplazar a Padilla en la primera vicealcaldía.

Consultado por este diario, Cubillo afirmó que, hasta que el TSE no le notifique, no puede dar una respuesta o tomar una decisión. Sin embargo, la alcaldesa manifestó que, en persona, él le manifestó que no va a asumir el cargo.

“Él no ha asumido ni va a asumir. Lo de don Kenneth es por motivos laborales. Él es licenciado en Enfermería, es un profesional muy bueno y en el Hospital Metropolitano, donde labora, le ofrecieron un mejor salario”, dijo la alcaldesa.

Naranjo sostuvo que ella y los dos vicealcaldes trabajaron juntos durante la campaña electoral. Agregó que en ningún momento existió una diferencia o malentendido que incidiera en la renuncia de ambos.