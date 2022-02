Junta receptora en Australia con 147 votantes da banderazo de salida a elecciones del 2022

Roxana Tinoco Roxana Tinoco, ministra consejera y cónsul general de Costa Rica en Australia, es la presidenta de la junta receptora de votos en ese país. (Cortesía para La Nación)

Este sábado 5 de febrero a las 4 p. m., 14 horas antes de que abran las urnas en Costa Rica para elegir al nuevo presidente de la República y diputados, abrió, en Canberra, capital de Australia, la junta receptora de votos 6.842. Por la diferencia horaria, ese es el primer recinto en recibir votantes para las elecciones 2022.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) habilitó juntas receptoras en 52 consulados en 42 países. El país con más sitios para votar es Estados Unidos, allí habrá urnas en Miami, New York, Washington, Los Ángeles, Houston, Chicago y Atlanta. También hay juntas receptoras habilitadas en Panamá, Indonesia, Argentina, España, Ecuador, Francia, India y Corea del Sur, entre otros.

En la capital australiana, a casi 14.000 kilómetros de San José, están inscritos para votar 147 costarricenses, casi un 20% más de los autorizados para ejercer el sufragio en ese país para las elecciones del 2018. De acuerdo con datos suministrados por la Embajada de Costa Rica en Australia, el padrón electoral lo conforman 76 hombres y 71 mujeres, la mayoría de ellos profesionales en áreas de ciencia y tecnología, que viven en esa nación por trabajo.

“Cuando recibimos la instrucción del Tribunal Supremo de Elecciones instamos a los costarricenses a que procedieran a hacer el traslado de domicilio electoral a Australia para que pudieran votar y fue bastante exitoso. Hasta la fecha hay 147 personas registradas en la junta receptora de votos acá, de 123 que se inscribieron para votar en 2018 pasamos a 147 en 2022”, dijo Roxana Tinoco Brenes, ministra Consejera y Cónsul General de Costa Rica en Australia.

La funcionaria destacó el interés mostrado por la colonia tica en Australia para gestionar el traslado de domicilio electoral, pues en medio de la pandemia las restricciones sanitarias complicaron los traslados y la realización de ese tipo de trámites.

[ Un herediano, en Australia, fue el primer tico en votar ]

“Usted sabe que con las medidas tomadas por el covid-19 no es fácil para los costarricenses trasladarse, pues hay algunas restricciones de movimientos entre un Estado y otro. Así que promocionamos que lo podían hacer en línea, eso fue bastante efectivo. Solo hubo algunos que hicieron el trámite personalmente ante mi persona”.

Las urnas en la capital australiana cerrarán a las 5 p. m., hora local. En ese momento serán las 2 a. m. del domingo en suelo nacional. Según datos del Tribunal Supremo de Elecciones, de las 123 personas autorizadas para votar en Australia en 2018, participaron el 40,7%.

El padrón electoral de costarricenses en el extranjero para las elecciones 2022 es de 50.833 electores. En 2018 la cifra era de 31.864, la participación en esa ocasión fue de 13,9%.

[ Planes de gobierno de candidatos: Vea comparación hecha por Estado de la Nación ]

La colonia tica

En Oceanía, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto tiene mapeados 400 costarricenses, aproximadamente, distribuidos en Australia, Nueva Zelanda, Fiyi y Samoa, entre otros.

“Están acá trabajando en el área de las ciencias y la ingeniería, son gente profesional, muy preparada, con interesantes proyectos en diferentes áreas. Algunos vienen por dos o tres años, otros extienden su estadía, la verdad es muy interesante ver cómo los costarricenses vienen a contribuir con diferentes compañías en todo Oceanía. Estamos a 14.000 kilómetros de Costa Rica, así que es un gran orgullo ver esos ejemplos exitosos en varias áreas profesionales”, comentó Tinoco, quien reside en Australia desde 2018.

La tula con todos los materiales necesarios para las votaciones llegó a la Embajada de Costa Rica en Australia desde el 22 de enero. En la sede diplomática trabajan tres personas.

“Ha estado bajo mi custodia todo este tiempo, en el proceso elector está estipulado que se debe dar una revisión en cuanto llega la tula, esa revisión la hacen los miembros de mesa y mi persona, que soy la presidenta de la junta receptora. Esa revisión se hizo y no faltaba nada, por dicha, todo estaba completo.

“Estoy muy emocionada, nunca en el pasado he participado en un proceso como este, tan importante. Siempre me ha llamado mucho la atención, pero por diferentes razones no había podido colaborar en el pasado, pero la experiencia ha sido increíble, es un honor para mí dirigir este proceso en Australia con apoyo del Tribunal y del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, me siento muy afortunada”, concluyó la cónsul.

[ Debate en Canal 7: Repase los momentos clave del último cara a cara entre los candidatos ]