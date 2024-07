Diputados anuentes a discutir explotación de oro en Crucitas

Cinco bancadas legislativas convocadas por el gobierno a una reunión en la Casa Presidencial, mostraron apertura a la propuesta oficialista de evaluar y discutir una reforma legal para permitir la explotación de oro en Crucitas –zona ubicada a seis kilómetros de la frontera con Nicaragua– a través de la minería a cielo abierto.

El encuentro, solicitado por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, duró cerca de tres horas la noche de este jueves. Según los diputados presentes, el Poder Ejecutivo planteó la idea de valorar opciones para extraer el oro en Crucitas, pero también propuso alcanzar una solución a los problemas de seguridad y ambiental en esa zona que está tomada por coligalleros.

La minería a cielo abierto está prohibida en Costa Rica desde el año 2011, cuando entró a regir una ley que incorporó un artículo 8 bis al Código de Minería, que expresamente proscribe esta actividad.

Durante la reunión, el mandatario expuso las conclusiones de un tribunal internacional de arbitraje que declaró improcedente la indemnización de $394,8 millones que la empresa canadiense Infinito Gold reclamaba a Costa Rica luego de que, en 2010, el Tribunal Contencioso Administrativo anuló la concesión minera. En un juicio se acreditó que se cometieron irregularidades en el otorgamiento de los permisos para abrir la mina Crucitas en Cutris de San Carlos.

María Marta Carballo, jefa de bancada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), indicó que, actualmente, la explotación del oro se realiza de manera irregular, lo cual genera una crisis de seguridad vinculada, indicó, al crimen organizado.

Agregó que regularizar la minería podría ser la solución, con la minería a cielo abierto como opción. Declaró que la explotación se podría llevar a cabo de forma segura y equilibrada con el medio ambiente antes que el desorden actual.

José Pablo Sibaja, jefe de bancada del Partido Nueva República (PNR), aseguró que la minería a cielo abierto en Crucitas es mejor debido al alto costo de la minería subterránea. Afirmó que el daño ambiental ya está hecho y que no se compararía con los efectos de una minería regulada. Añadió que los asistentes al encuentro mostraron voluntad para “hacer algo” y que requerirán asesoría técnica para minimizar el impacto ambiental.

Óscar Izquierdo, jefe del Partido Liberación Nacional (PLN), mencionó que se analizó la posibilidad de impulsar algunos proyectos de ley en la Asamblea Legislativa, además de que el Poder Ejecutivo presente su propuesta. Entre los proyectos en curso se encuentran uno de la exdiputada María José Corrales y otro del PNR, que abogan por la explotación de oro a cielo abierto en Crucitas.

Luis Diego Vargas, jefe del Partido Liberal Progresista (PLP), expresó que su bancada está abierta a discutir las propuestas, considerando el tema como una cuestión de seguridad nacional. Pilar Cisneros, del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD), respaldó la propuesta del gobierno de evaluar la explotación de oro en la zona.

Franz Tattenbach, ministro de Ambiente, rechazó el modelo de no atención, argumentando que permitir la extracción ilegal de oro y la contaminación ambiental de un área tan grande no es viable. Planteó que la minería es una alternativa, junto con reformas para repartir mejor los beneficios y maximizar las oportunidades para las comunidades.

Laura Fernández, ministra de la Presidencia, criticó la legislación minera vigente desde 1948, argumentando que no es aceptable seguir regalando riqueza y que la actual ley solo garantiza un 2% de ganancia en la explotación mineral. Propuso una modernización de la legislación para beneficiar al país.

El Frente Amplio no asistió al encuentro. Le cordó al presidente Chaves que la comunidad de Crucitas debe recibir una solución que respete su voluntad y no dañe el medio ambiente ni viole las leyes del país. La fracción señaló que no acepta “soluciones” que contradigan el marco legal, y advirtió que la minería a cielo abierto está prohibida. Criticó las declaraciones del mandatario sobre considerar todas las opciones para explotar el oro en Crucitas.

Chaves considera la minería a cielo abierto como una opción para explotar oro en Crucitas, a pesar de su prohibición desde 2011. Indicó la necesidad de una reforma legal para permitir esta modalidad de minería exclusivamente en Crucitas. Además, anunció una moratoria de concesiones en Crucitas para evitar solicitudes sin un plan nacional y reforzar la seguridad para prevenir la minería ilegal.