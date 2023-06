Diputados afirman que Nogui Acosta faltó a la verdad sobre el ‘megacaso’

Diputados de cuatro fracciones legislativas afirmaron que el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, faltó a la verdad, pese a estar bajo juramento, cuando compareció ante el plenario legislativo por el presunto “megacaso” de evasión fiscal en contra de la sociedad Beta Matrix S. A., del empresario Leonel Baruch Goldberg, accionista de CRHoy y del Banco BCT.

Acosta aseguró ante la Asamblea Legislativa, el martes 31 de enero, que un informe técnico elaborado a partir de una denuncia anónima determinó un presunto delito fiscal y por eso se trasladó el caso a la Fiscalía el 10 de octubre del 2022.

Sin embargo, siete después del envío, el informe no aparece en el expediente judicial y Hacienda tampoco lo entregó a la Sala IV cuando esta se lo requirió.

Asimismo, el martes, trascendió que Hacienda sí elaboró otro informe que analizó la misma denuncia y descartó perjuicio fiscal, al considerar que la sociedad había cumplido con sus obligaciones y no había pruebas de delito alguno. Ese documento, elaborado el 26 de octubre del 2022, no fue entregado a la Fiscalía, la Asamblea ni a la Sala IV.

LEA MÁS: Nogui Acosta aseguró existencia de informe técnico sobre ‘megacaso’ que no aparece

Pese a ello, en enero, Nogui Acosta anunció el “megacaso” en compañía de Mario Ramos, director de Tributación. En ese momento, Hacienda dijo que el caso estaba relacionado con un banco, aunque la denuncia no menciona ninguno.

Para el jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Óscar Izquierdo, lo dicho por el ministro fue “una mentira abierta, clara y contundente”, y añadió que, en su criterio, Hacienda realizó un “montaje temerario”.

“Es una situación absolutamente grave. Aquí vino el ministro al plenario y le mintió a la Fiscalía, a la Sala IV y peor aún, le mintió al pueblo costarricense. Queda absolutamente claro que la conferencia de enero fue un montaje temerario, donde no solo participó el ministro, sino también el presidente de la República”, reclamó Izquierdo.

LEA MÁS: Hacienda omitió entregar informe que descarta ‘megacaso’ de evasión fiscal

En la conferencia de prensa del 19 de enero, Acosta y Ramos hablaron de un supuesto fraude por ¢11.000 millones.

Izquierdo añadió que la fracción que él coordina actuará “en consecuencia” con las acciones de Acosta.

“Esperamos que, por vergüenza ajena, la fracción oficialista nos apoye. No puede ser que vengan a mentirnos a todos, a los 57 diputados y al pueblo costarricense. Esto no puede pasar desapercibido. Un ministro que le mienta al pueblo no merece ser ministro”, lamentó el congresista.

Hacienda omitió entregar informe que pedía archivar 'megacaso' de evasión fiscal

Por su parte, el jefe de la bancada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Alejandro Pacheco, externó su preocupación por lo que considera faltas graves en las actuaciones del Gobierno.

“Esto evidencia una vez más el show político que monta el Gobierno y que, después, somos los costarricenses los que pagamos los platos rotos. Esta situación debe investigarse a fondo y sentar responsabilidades. No es ético jugar con la imagen de las personas por pura politiquería y para obtener likes en redes sociales”, criticó el socialcristiano.

LEA MÁS: ‘Megacaso’ denunciado por Ministerio de Hacienda había sido desestimado por Fiscalía

Pacheco explicó que, en su criterio, la actuación de Hacienda es más seria en caso de que se trate de una persecución al medio de comunicación CRHoy, de cuya junta directiva Leonel Baruch es presidente.

La legisladora Sofía Guillén, jefa de la fracción del Frente Amplio (FA), afirmó que su bancada cree en la necesidad de combatir el fraude fiscal y perseguir a los evasores, pero remarcó que esto debe hacerse mediante el debido proceso.

“Lamentablemente, en el caso del ‘megashow’ que hizo el Gobierno, estaban más preocupados por hacer un circo mediático que en garantizar las pruebas para concretar un debido proceso. Al poner primero el show mediático, se deslegitima la lucha.

“Eso es lo que nos preocupa, esta visión que tiene el Gobierno de que las cosas son importantes por el show en sí mismo, y no por el fondo. La prueba de que no les interesa el fondo es que este Gobierno no ha convocado los proyectos antifraude fiscal presentados por esta fracción”, reclamó Guillén.

LEA MÁS: ‘Yo no conocía el caso’, alega Nogui Acosta sobre ‘megacaso’ de evasión que estaba desestimado

El líder del Partido Liberal Progresista (PLP), Eliécer Feinzaig, explicó que él no valoraría el caso específico, pero externó su preocupación por la forma de actuar del Ministerio de Hacienda.

“Me preocupa que en Hacienda exista un informe que indica que no hay comisión de un delito tributario y que, tres meses después de la emisión de ese informe, el ministro haga una conferencia de prensa espectacular, anunciando un ‘megacaso’ de fraude fiscal.

“Es una forma muy irresponsable de proceder por parte del ministro de Hacienda, que es grave, porque tratándose de un banco, pudo haber causado una corrida bancaria y un daño irreparable al sistema financiero costarricense. Esta forma de proceder del ministro de Hacienda es definitivamente censurable”, afirmó Feinzaig.

LEA MÁS: Nogui Acosta: ‘No tenía por qué saber’ que ‘megacaso’ de evasión había sido descartado

La diputada liberacionista Kattia Rivera fue quien le preguntó al ministro Nogui Acosta, el 31 de enero, si había un informe de Tributación que determinara si existía un delito fiscal.

A esa consulta, el jerarca respondió: “Hay un informe técnico. Puede estar segura de eso”. Sin embargo, cuatro meses y medio después, el informe no aparece.

Rivera lamentó que los diputados y la ciudadanía no puedan confiar en las declaraciones de un vocero del Gobierno, como es el caso del ministro de Hacienda.

“El ministro me dijo: ‘Sí, hay un informe técnico, puede estar usted segura de eso, pero yo no conozco el informe, porque tengo que mantenerme al margen’, eso dijo. Pero, ¿cómo alguien llega a dar una conferencia de prensa con una afectación directa a una empresa y a una persona, sin tener claro cuál es el contenido?”, cuestionó la congresista.

LEA MÁS: Nogui Acosta dice desconocer todo sobre ‘megacaso’ de evasión

“Pero, como se ha vuelto normal en este Gobierno, dan un mensaje, hacen toda una parafernalia alrededor y luego tiran cortinas de humo, porque no salió bien o, en este caso, porque es mentira. Es algo sumamente serio, porque se encontraba bajo juramento”, añadió Rivera.

La diputada verdiblanca afirmó que ella considera que hubo “persecución” en el actuar del Ministerio de Hacienda.

“Una de las empresas con la que tiene relación el banco BCT y Beta Matrix es un medio de comunicación (CRHoy). Eso debe ser muy preocupante en una situación como la actual, donde el Gobierno maneja troles y maneja la posverdad, como si fuera todo cierto. El ministro va a tener que responder ante la Asamblea”, reafirmó la congresista.