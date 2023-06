Nogui Acosta dice desconocer todo sobre ‘megacaso’ de evasión

El ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, aseguró este martes que desconoce el contexto del supuesto “megacaso” de evasión fiscal que anunció al país el jueves 19 de enero, junto con el director de Tributación, Mario Ramos Martínez.

Se trata de una denuncia anónima contra una sociedad de Leonel Baruch Goldberg, presidente de las juntas directivas del periódico digital CRHoy y del Banco BCT.

Este martes, trascendió que Hacienda y Tributación omitieron entregar a la Fiscalía y a la Sala IV un informe interno que analizó el caso. Ese informe descartó un perjuicio fiscal por parte de la sociedad Beta Matriz S. A.

El análisis se lo entregó Tributación a Baruch el 16 de mayo, pero acompañado de un oficio en el que se advierte de que ese no es el informe técnico que respaldó el envío de la denuncia a la Fiscalía.

El documento que recomendó archivar la denuncia anónima, por carecer de “elementos suficientes”, está fechado el 26 de octubre del 2022, 16 días después de que Hacienda trasladó el asunto al Ministerio Público.

Ante preguntas de la prensa, a su salida de la Comisión Legislativa de Asuntos Hacendarios, Acosta insistió en que no tuvo injerencia en la tramitación de la denuncia y que desconoce el informe.

También dijo desconocer cuándo se le entregará a Baruch el informe técnico que respaldó el traslado de la denuncia a la Fiscalía. La Sala IV ordenó a Acosta y a Ramos entregar el documento a raíz de un recurso de amparo presentado por el empresario.

El ministro argumentó que ese 19 de enero, en conferencia de prensa, se limitó a anunciar el envío de la denuncia a la Fiscalía. La conferencia fue convocada con el título “megacasos de evasión fiscal”.

A continuación el intercambio de preguntas con el ministro de Hacienda:

—¿Por qué Hacienda omitió enviar este informe (del 26 de octubre) a la Fiscalía?

—Yo no me voy a referir al caso por dos razones. Es un tema que está judicializado y, en la parte administrativa, el ministro de Hacienda no tiene ninguna injerencia.

—¿Qué confianza le da a la ciudadanía que pasen este tipo de casos?

—Yo creo que, desde el punto de vista práctico, hemos sido totalmente transparentes. Desde el momento en el cual se hizo, ya tomó un rumbo que tiene que ver con la parte judicial, la parte administrativa y ahí serán los estrados judiciales los que resolverán.

—Don Leonel Baruch dice que no le han entregado el estudio técnico que fundamentó la denuncia. ¿Cuándo se lo entregarán?

—No lo sé. No puedo responder. Es un tema del que la administración se encarga y serán ellos los que lo entreguen en el momento en que corresponda. Por lo que tengo entendido, no ha sido notificada la resolución de la Sala Constitucional, pero no sé más.

—Existe un informe de la subdirección de Control de Procesos Fiscalizadores de octubre del 2022, que recomendó archivar la denuncia, 16 días después de que se judicializó. ¿Por qué ese informe no se entregó a la Fiscalía y a la Sala IV cuando se le hicieron los requerimientos a Hacienda?

—No lo sé, no es un tema del que yo tenga control.

—Usted es el jerarca de Hacienda y la Sala IV y la Fiscalía requirieron esa información.

—El jerarca de Hacienda no tiene ninguna injerencia en la parte tributaria...

—Tributación es una dependencia del Ministerio de Hacienda.

—Sí, pero no esa gestión, porque tiene que ver con personas y tiene que ver con casos particulares; no puedo tener yo ningún tipo de injerencia en eso.

—El informe que Tributación le aporta a don Leonel Baruch, y como prueba aporta un número de oficio, dice que no puede ser considerado como el estudio técnico en el que se basó la denuncia. Entonces, ¿cómo se justifica esa contradicción? Había un informe que recomendaba el archivo y a don Leonel Baruch le advierten que ese no es el informe. Hay una contradicción.

—No sé, porque no conozco el informe.

—¿Usted no lo conocía?

—No tengo ninguna injerencia en ninguno de los casos.

—¿Y cómo sale usted a una conferencia de prensa en enero, existiendo un informe que recomendaba el archivo, a anunciar esto públicamente, a anunciar que había un “megacaso”, cuando había un informe que decía que se archivara.

—Porque lo que anuncié fue efectivamente lo que se hizo, enviarlo al Ministerio Público, esa fue la gestión que se realizó.

