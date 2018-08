“Él me comunicó en la mañana (este miércoles), durante un receso de la comisión, que él estaba inclinado a votar la moción por cuanto había llegado a esa conclusión, me explicó sus motivos, los cuales pueden ser válidos y yo respeto, pero no comparto. Le expresé que no era mi posición, ni la de las otras dos compañeras”, explicó el jefe de Liberación, Carlos Ricardo Benavides, casi seis horas después de lo sucedido.