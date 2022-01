Chats revelan participación de alcalde Carlos Viales en construcción de puente para presunto narco

Carlos Viales Fallas, del Partido Liberación Nacional (PLN), es alcalde de Corredores, Puntarenas, desde el año 2016. Actualmente está suspendido de su cargo durante ocho meses.

Audios y mensajes, que forman parte de una investigación judicial, evidencian la presunta participación del alcalde de Corredores, Carlos Viales Fallas, en la construcción de un puente en la finca donde el supuesto narcotraficante, Darwin González Hernández, planeaba instalar una embotelladora de agua.

Telenoticias de Canal 7 publicó este martes los diálogos de Whatsapp entre el alcalde y el maestro de obras del puente, así como con otros encargados de la construcción. La Fiscalía detuvo en diciembre al jerarca municipal, del Partido Liberación Nacional (PLN), en medio de una operación para determinar si se utilizaron recursos de la Municipalidad de Corredores en la obra y si el alcalde recibió dádivas a cambio.

En las conversaciones se aprecia cómo, aparentemente, los trabajadores mantenían informado a Viales sobre los avances de la obra en la finca privada ubicada en la comunidad de Río Bonito.

Esta es una conversación de setiembre de 2020 con un constructor llamado Miguel.

— Constructor: Ando en el puente don Carlos. Chorreamos el próximo miércoles el segundo muro, si Dios quiere. (Adjunta fotografías de la construcción).

— Alcalde: Perfecto, lo felicito Miguelito.

En uno de los diálogos en custodia de la Fiscalía, el supuesto empleado municipal le informa a Carlos Viales sobre los atrasos en la construcción producto de las lluvias en esos días.

— Constructor: Se nos inundó el puente hoy, don Carlos.

— Alcalde: ¿Pero siempre podemos chorrear mañana?.

— Constructor: Vamos a ver cuánto daño nos hizo, pero primero Dios sí hago la cuarta chorrea mañana y el próximo lunes comienzo a montar las vigas del puente, para empezar a alistar la última chorrea.

— Alcalde: Ya después de montadas las vigas creo que no hay problema, ¿verdad?

En otra de las conversaciones, también sostenida con el maestro de la obras, presuntamente Viales hace consultas sobre las vigas de la nueva estructura.

— Constructor: Avances de hoy en el puente, don Carlos.

— Alcalde: Perfecto. ¿Cuántas vigas lleva ese puente?

— Constructor: Cuatro, don Carlos.

— Alcalde: Tamaño poco.

— Constructor: De este viernes en ocho, don Carlos, debemos estar haciendo la última chorrea.

— Alcalde: Dios quiera, para salir de eso.

Asimismo, existe un audio de WhatsApp en donde un empleado municipal le hace ver al alcalde Carlos Viales que no le importa lo que estén haciendo con el puente en la finca del presunto narco

— Empleado municipal: Don Carlos, buenas noches, espero que esté muy bien, disculpe la hora que lo moleste. Mañana, si Dios lo permite chorreamos el puente, como se lo dije desde hace días todo va saliendo muy bien. Don Carlos necesito que no nos majemos la manguera, ya eso de que ‘dime y te diré' ya me tiene a mí cansado. Gerald para mí es una piedra en el zapato, necesito que lo alineemos y no tener problemas en mi trabajo simplemente denme ustedes proyectos, denme proyectos, que a mí me gusta trabajar bajo presión. Lo que ustedes estén haciendo o no estén haciendo en el puente eso no es de algo que yo tengo que saber, yo simplemente obedezco órdenes suyas y órdenes de Robert y el resto no me interesa.

Carlos Viales fue detenido para recibir indagatoria el pasado 14 de diciembre, como parte de un operativo que incluyó 12 allanamientos y la detención de otros dos funcionarios públicos. Uno de ellos es el ingeniero municipal Robert Fernández Masís.

En abril del 2021, La Nación le consultó a este ingeniero si lo habían enviado a construir o a supervisar la obra y él respondió: “No tengo nada que decir al respecto”. De inmediato, cortó la llamada.

La Nación dio a conocer sobre la aparición del puente en la finca del presunto líder narco Darwin González Hernández, quien fue detenido el 6 de abril del 2021 bajo el cargo de liderar una supuesta banda dedicada al tráfico internacional de cocaína y al lavado de dinero, mediante negocios como el aceite de palma.

El segundo detenido por el caso es un profesor del Ministerio de Educación Pública (MEP), de apellidos Fernández Sancho, quien presuntamente era la persona intermediaria entre el supuesto líder narco y el alcalde municipal.

Además de ser el aparente enlace entre ambos hombres, el Ministerio Público cree que Fernández Sancho cumplía ese mismo rol con el ingeniero jefe de la Unidad Técnica Vial y las Oficinas de Ingeniería y Urbanismo del municipio, es decir, Robert Fernández Masís.

La Fiscalía tiene en su poder un audio que en apariencia fue enviado a este educador.

“Profe, a mí simplemente me dijeron que le dijera al mae que le entregue la ‘majasapos’. Ya hablaron, ya Bernabé habló. Entonces que el mae llega a la Municipalidad en un Hilux, que recoja eso y la lleve. Dígale al mae que ya está con la autorización hecha desde adentro de la Municipalidad”, dice el audio.

Cuando el presunto narcotraficante Darwin González fue detenido, el OIJ también arrestó a Bernabé Chavarría Hernández, presidente municipal de Corredores, por presuntamente realizar trámites en favor de la supuesta banda. Posteriormente, se abrió la causa por la construcción del puente en la finca del presunto líder narcotraficante.

[ Puente fantasma apareció en finca de detenido por narcotráfico ]

Una denuncia anónima alertó al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República, sobre la presunta solicitud del supuesto narcotraficante al alcalde de Corredores, para que arreglara el puente dentro de su propiedad de 22,4 hectáreas.

Carlos Viales Fallas es el padre del diputado Gustavo Viales Villegas. Ambos pertenecen al Partido Liberación Nacional (PLN). El candidato presidencial liberacionista, José María Figueres, había advertido que cualquier persona investigada por actos de corrupción debía separarse de su campaña electoral.

En Semana Santa del 2021, el diputado Viales Villegas visitó el condominio, en Heredia, donde posteriormente fue detenido el supuesto líder narco de la zona Sur, Darwin González. Él alegó que solo asistió a recoger unos documentos por solicitud del regidor Bernabé Chavarría.

Tanto Viales como Chavarría fueron puestos en libertad con medidas cautelares. Al primero se le suspendió temporalmente del puesto.

‘Mediocre’ investigación de diputados sobre narcotráfico en política

Antes del receso de fin de año, los diputados acogieron en el plenario legislativo un flojo informe sobre la penetración del narcotráfico en la política, elaborado por una comisión investigadora que solo sesionó en 12 ocasiones y que prescindió de testimonios clave.

Bajo la excusa de que los casos del narcotráfico que salpicaron la política están bajo investigación judicial, la comisión evitó investigar a profundidad los contactos entre presuntos sospechosos narco y figuras como diputados, alcaldes y regidores.

El reporte ni siquiera menciona en sus conclusiones al alcalde de Corredores, Carlos Viales, ni tampoco hace alusión a la visita que el diputado liberacionista Gustavo Viales, hizo al condominio en Heredia, donde fue detenido Darwin González, en abril.

[ ‘Mediocre’ informe sobre penetración del narco en política recibe apoyo de diputados ]

Los diputados también pasaron por alto las numerosas gestiones que realizó ante diferentes instituciones el diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), en favor de integrantes de otra presunta banda narco, la del caso Turesky.

El informe fue elaborado por diputados del PLN, Restauración Nacional (PRN), Republicano Social Cristiano (PRSC) y congresistas independientes.