“Si no lo presentamos (el presupuesto), ¿cuál es la opción? No podemos dejar de honrar esos compromisos. Si no vamos a hacer subastas para recaudar en el mercado la liquidez para hacer los pagos que requiere el gobierno, si no hacemos eso, ¿cuál es la opción? ¿No pagar? ¿No pagar salarios? ¿No pagar programas?”, dijo el mandatario, a la salida de la misa por el día de la Virgen de los Ángeles que se efectuó en Cartago.