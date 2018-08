El olvido de los ¢600.000 millones, un 1,73 % del PIB estimado por el Banco Central para este año, no es el único desliz del gobierno pasado en materia contable. Según la Contraloría General de la República, el déficit fiscal del 2017 no fue el 6,2 % del PIB, como se informó inicialmente, sino el 6,6 %, porque en marzo del 2017 el Ministerio de Hacienda hizo inversiones a corto plazo por ¢130.675 millones en el Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito) y no las pudo recuperar. El gobierno anterior se resistía a permitir el cierre de un banco estatal durante su mandato.