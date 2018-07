Nuevos impuestos. No podemos pensar en aprobar nuevos impuestos si antes no ordenamos la estructura de gastos. No debemos seguir estrujando con más impuestos al sector productivo y a los costarricenses, sin ordenar el empleo público. La falta de rectoría ha generado más de 200 diferentes tipos de incentivos que disparan los gastos. No puede ser que existan tantas diferencias salariales entre empleados que desempeñan las mismas funciones. Hay que ordenar todo lo referente a anualidades, vacaciones, dedicación exclusiva, prestaciones, pensiones y centenas de pluses.