“No puedo ocultar que a mí me genera molestia cómo, y ustedes como medios de comunicación públicamente lo comunicaron, las acciones flagrantes de personas que hicieron todo lo posible para que Costa Rica no tuviera combustible, para que Costa Rica no tuviera gas, para que Costa Rica no tuviera asfalto y todo lo que hicimos para poder dar esos servicios a la ciudadanía semanas atrás”, fustigó el gobernante.