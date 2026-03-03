El País

Muros de bolsillo y pantallas para la erosión: Las soluciones del MOPT para los cierres de la ruta 32 que comenzarán a construirse en marzo

Obras se centrarán en los cuatro puntos que concentraron la mayor cantidad de derrumbes en los últimos meses

Por Patricia Recio
Ruta 32 Kilómetro 31
Una roca de gran tamaño que debió ser dinamitada obligó al cierre más extenso de la ruta el año anterior. (Alonso Tenorio/Atenorio)







Ruta 32CierresDerrumbes
