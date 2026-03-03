Muros de bolsillo y pantallas para la erosión: Las soluciones del MOPT para los cierres de la ruta 32 que comenzarán a construirse en marzo

Una roca de gran tamaño que debió ser dinamitada obligó al cierre más extenso de la ruta el año anterior.

Cuatro puntos de la ruta 32 donde se concentraron el 80% de los derrumbes que generaron cierres de esa vía a Limón serán intervenidos a partir de este 3 de marzo.

Las soluciones se implementarán en los kilómetros (km) 27, 28, 31 y 39, e incluyen desde muros de pilote, atención de drenajes y muros de bolsillo.

De acuerdo con el viceministro de Infraestructura, Pablo Camacho, esta última obra que se construirá en el km 39 consiste en una estructura de piedras que se construye al pie del talud con un espacio en la parte posterior, a fin de contener el material que eventualmente se desprenda de la montaña.

“El material cae a la espalda del muro y lo que se hace es que se dejan unos espacios para que pueda ingresar maquinaria para hacer las limpiezas y así permitir que ese espacio se pueda disponer para siguientes derrumbes en caso de que la montaña se siga deslizando”, explicó.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), además informó que este martes iniciaría la intervención en el km 27, donde se ejecutará la estabilización de un talud afectado, mediante un sistema de pernos anclados, concreto lanzado y obras de drenaje.

En otro de los puntos, las obras contemplan una pantalla de control de erosión, además de trabajos en drenajes para mejorar el manejo de aguas.

Camacho aseguró que estas obras se ejecutarán como parte de los contratos de conservación que se mantienen activos en la ruta, por lo que se financian con recursos del Fondo Vial.

Los diseños para estos trabajos se ejecutaron a finales del año pasado y la intención es que esos puntos específicos completen su intervención antes del inicio de la época lluviosa, a fin de mitigar los cierres constantes en la vía.

El viceministro de Infraestructura aseguró que estas obras no ocasionarían cierres mayores en la ruta, aunque sí se requerirían pasos regulados entre las 6:00 a.m. y las 5:00 p.m.

Las obras se ejecutarán en un plazo de tres meses y tienen un costo de ¢75 millones.

El muro se construirá frente al talud y servirá para detener el material que cae y evitar el cierre de la carretera. (Suministrada por Reiner Montero/Suministrada por Reiner Montero)

Intervención mayor

La atención de los cuatro puntos citados se trabajará como fase previa a la intervención mayor que se contempló dentro del Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (Proeri), y para la cual el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) dispone de $35 millones.

De acuerdo con el jerarca, el año pasado se completó la topografía con la tecnología LiDar, tras la cual se dio la orden de inicio a la siguiente fase de estudios técnicos e hidráulicos, de los cuales derivarían de 15 a 20 contratos para soluciones hidrológicas y geotécnicas.

“A la empresa se le está pidiendo lo que se llama victorias tempranas, eso es que a través de un modelo en el que ellos nos van entregando productos, con respecto a porciones o kilómetros que ya tienen identificados ir generando conforme a esos materiales que nos van entregando, a nosotros iremos generando contrataciones”, explicó Camacho.

La estimación del MOPT es que en seis mes se contraten los primeros estudios y diseños, para comenzar a ejecutar las obras a final de año. Las labores en esa fase contemplarían obras hidráulicas como cunetas y contracunetas. En una tercera etapa se desarrollarían los elementos de geotecnia que se necesitan para las soluciones definitivas.

Este año, la ruta 32 ya ha enfrentado más de una decena de cierres a pesar de que aún prevalece la época seca.

El año pasado la carretera estuvo cerrada en más de 35 oportunidades, la mayor de estas interrupciones se dio en noviembre cuando el paso estuvo suspendido por más de 10 días debido a la necesidad de dinamitar una roca de gran tamaño.

El año anterior, las autoridades informaron que tras analizar los planos de la construcción de la carretera hallaron el portillo legal que permitiría intervenir los taludes con mayor riesgo en el paso de montaña de la ruta 32 que atraviesa el Parque Nacional Braulio Carrillo.

Esto debido a que el hecho de estar en una zona protegida había sido considerado durante años una de las principales trabas para ejecutar las labores de estabilización que requeridas; sin embargo, ya se logró aclarar la delimitación que permite esas intervenciones.

Desde finales del 2025 el MOPT también venía realizando otras labores como corta de árboles en gran parte de la zona montañosa, así como limpiezas en sistemas de drenaje, según esas delimitaciones.