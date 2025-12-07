Ruta 32: MOPT informa de cierre total por lluvias y caída de material

El cierre en la ruta 32 ocurrió debido a la caída de material en el kilómetro 31. Foto:

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) anunció el cierre de la Ruta 32, la noche de este sábado, debido a las fuertes lluvias y la caída de material en el sector del kilómetro 31.

El MOPT informó que este domingo se valorará la apertura después de que se realicen las labores de limpieza. No hay una hora estimada para la reapertura.

Los cierres de la Ruta 32 son constantes y obligan a los usuarios a largas filas y la utilización de rutas alternas más costosas. La Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica (Crecex) estimó que los cierres en esa vía provocan pérdidas de hasta $250 por contenedor por día.

El MOPT confirmó el cierre total del paso por la Ruta 32, la noche de este sábado, por caída de material en el kilómetro 31.