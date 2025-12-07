El País

Ruta 32: MOPT informa de cierre total por lluvias y caída de material

Interrupción total del paso por la Ruta 32 permanecerá, al menos, hasta este domingo en la mañana

Por Julián Navarrete Silva
Ruta 32 Kilómetro 31
El cierre en la ruta 32 ocurrió debido a la caída de material en el kilómetro 31. Foto: (Alonso Tenorio/Atenorio)







Cierre de la Ruta 32MOPT
Julián Navarrete Silva

Periodista de Revista Dominical, con más de 10 años de experiencia.

