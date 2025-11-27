Ruta 32 vuelve a cerrar por nueva caída de material en el cerro Zurquí

Oficiales de la Policía de Tránsito confirmaron este jueves la caída de material y cerraron el paso mientras se remueven los escombros. Fotografía:

La Ruta 32 amaneció cerrada este jueves en el sector del cerro Zurquí, luego de que la Policía de Tránsito confirmara una nueva caída de material en la zona.

El cierre rige desde primeras horas de la madrugada y afecta el paso en ambos sentidos.

De acuerdo con los oficiales destacados en el punto, se colocaron barreras para impedir el ingreso de vehículos debido al riesgo existente. Hasta ahora, no hay una hora estimada para la reapertura.

El desprendimiento de material se registró cerca del sitio donde, días atrás, se realizaron explosiones controladas con dinamita para remover una sección inestable de la montaña.

Ese talud quedó despejado tras las labores, pero el área continúa bajo vigilancia permanente por parte de las autoridades, debido a la saturación del terreno y a la posibilidad de nuevos deslizamientos.

La Policía de Tránsito informó que mantendrá el monitoreo durante la mañana mientras los equipos técnicos valoran la estabilidad del cerro antes de autorizar nuevamente el paso vehicular.