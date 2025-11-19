Ruta 32: anuncio del MOPT trae alivio a los usuarios

El talud del kilómetro 31 en donde el MOPT voló parte de la roca. Foto Alonso Tenorio

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) anunció este miércoles que la ruta 32 no volverá a cerrarse “en el tanto no se den situaciones que lo ameriten, sea caída de material o de forma preventiva”.

La institución indicó que se hará un monitoreo constante y que, en caso de ser necesario, se publicará un aviso oficial.

“Si no hay una publicación de cierres, es que la ruta no está cerrada, ni se cerrará”, dice el MOPT.

La ruta conecta la provincia de San José con Limón. El 12 de noviembre, el Ministerio voló una roca gigante de más de 2.000 toneladas.

Así se ve el paso por la Ruta 32, después que se dinamitara una enorme piedra que ponía en riesgo a los conductores.

El talud donde se realizó la labor se ve ahora despejado, aunque aún hay fragmentos de piedra y algunos árboles en la cima con raíces descubiertas.

El MOPT colocó barreras tipo New Jersey y planea ejecutar otras obras para prevenir la erosión, entre las que se contempla la colocación de mallas de contención y suelo cosido, similares a las construidas en el cerro Cambronero.

El Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme), por su parte, identificó que, en el tramo montañoso de la vía a Limón, existen al menos 132 puntos de “interés geotécnico” con alguna evidencia de inestabilidad, que entre otros rasgos presentan afectación por mal manejo de escorrentía superficial y erosión.