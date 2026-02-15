El País

Caída de material obliga a nuevo cierre de ruta 32

Deslizamiento en sector del Zurquí impide paso; maquinaria del MOPT ingresará el domingo.

Por Patricia Recio
El MOPT anunció que la apertura de la ruta 32 no será posible este domingo 8 de febrero.
Los derrumbes han sido constantes en las últimas semanas debido a los efectos de los frentes fríos que han afectado al país. (Cortesía/Cortesía)







Ruta 32DerrumbesMOPT
Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

