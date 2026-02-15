Caída de material obliga a nuevo cierre de ruta 32

Los derrumbes han sido constantes en las últimas semanas debido a los efectos de los frentes fríos que han afectado al país.

El paso por la ruta 32 entre San José y Limón se suspendió nuevamente este sábado pasadas las 8 p.m. debido a la caída de material en la zona de montaña que atraviesa el Parque Nacional Braulio Carrillo.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), informó que el derrumbe se presenta en el km 28 y que será hasta el domingo a primera hora cuando ingrese la maquinaria para la remoción del mismo.

La hora de apertura de la ruta será indicada una vez que se complete dicha labor y se realicen las inspecciones requeridas para garantizar el tránsito seguro de los vehículos.

El sector montañoso de la vía a Limón ha enfrentado al menos cinco cierres en los primeros días de febrero, debido a las condiciones climáticas ocasionadas por los empujes fríos que han afectado el país.

El cierre más prolongado ocurrió la semana anterior cuando la vía estuvo cerrada entre el sábado 7 de febrero y el martes 10.

Quienes deban viajar a la provincia de Limón desde San José o viceversa, pueden utilizar como rutas alternas la vía de Vara Blanca (esta no es apta para vehículos pesados), así como la ruta 10 por Turrialba. En ambos casos se recomienda conducir con precaución y estar atento a las publicaciones oficiales sobre el estado de las vías.