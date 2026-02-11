Sucesos

MOPT reabre ruta 32, pero un sector sigue bajo vigilancia

El paso había sido cerrado la noche de este martes

Por Sebastián Sánchez
MOPT reabre paso por ruta 32.
MOPT reabre paso por ruta 32. (Reiner Montero/Reiner Montero)







Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

