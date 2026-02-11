MOPT reabre ruta 32, pero un sector sigue bajo vigilancia

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) anunció que reabrió la ruta nacional 32, vía que comunica San José con Limón.

El paso fue habilitado a las 6:35 a.m. de este miércoles, luego de haber sido cerrado de forma preventiva la noche del martes ante las constantes lluvias y deslizamientos.

Las autoridades detallaron que el paso se encuentra regulado a la altura del kilómetro 48.

El pasado domingo, las fuertes lluvias y vientos provocaron la caída de material en ese sector. Desde entonces, el MOPT ha mantenido cierres y reaperturas intermitentes de la ruta, según los resultados de las inspecciones técnicas que se realizan durante la semana.

Colaboró el corresponsal Reiner Montero.