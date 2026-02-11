Ruta 32 vuelve a cerrar: ¿cuándo podría reabrirse?

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) anunció el cierre preventivo y temporal de la ruta nacional 32, que conecta las provincias de San José y Limón.

La clausura se dio a las 5:30 p. m. de este martes a la altura del kilómetro 48, dos kilómetros antes del cruce de río Frío.

El MOPT detalló que a primera hora de este miércoles se inspeccionará la zona para determinar si posible reabrir.

Las autoridades informaron la tarde de este martes que el paso fue reabierto hoy de forma temporal y con tránsito regulado, aunque advirtieron de que volvería a cerrarse como medida preventiva para evitar accidentes.

El pasado domingo, las fuertes lluvias y vientos provocaron la caída de material en ese sector. Desde entonces, el MOPT ha mantenido cierres y reaperturas intermitentes de la ruta, según los resultados de las inspecciones técnicas que se realizan durante la semana.