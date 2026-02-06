MOPT anuncia malas noticias para los usuarios de la ruta 32

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) anunció la noche de este jueves el cierre temporal de la ruta 32, vía que conecta la provincia de San José con Limón.

“Debido a la caída de material a la altura de los kilómetros 27 y 28, se procede con el cierre de la ruta nacional 32″, detalló el MOPT en sus redes sociales.

Las autoridades explicaron que la maquinaria ingresará a primera hora de este viernes para realizar las labores de limpieza.

El Ministerio no dio ninguna estimación de cuándo se podría reabrir el paso por esa ruta.

El nuevo cierre se produce solo cuatro días después de que la vía fuera reabierta.

Colaboró el corresponsal Reiner Montero.