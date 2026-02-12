El País

MOPT reabre la ruta 32 hacia Limón tras inspección y remoción de un árbol

MOPT habilitó la ruta 32 este jueves tras una inspección técnica y la remoción de un árbol, en semana con varios cierres preventivos por lluvias

Por Juan Fernando Lara Salas
La ruta nacional 32 fue reabierta la mañana de este jueves tras una inspección técnica del MOPT y la remoción de un árbol que obstruía el paso, luego de varios cierres preventivos por lluvias y deslizamientos en la vía que comunica San José con Limón.
La ruta nacional 32 fue reabierta la mañana de este jueves tras una inspección técnica del MOPT y la remoción de un árbol que obstruía el paso, luego de varios cierres preventivos por lluvias y deslizamientos en la vía que comunica San José con Limón. (MOPT/Cortesía)







Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

