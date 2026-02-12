MOPT reabre la ruta 32 hacia Limón tras inspección y remoción de un árbol

La ruta nacional 32 fue reabierta la mañana de este jueves tras una inspección técnica del MOPT y la remoción de un árbol que obstruía el paso, luego de varios cierres preventivos por lluvias y deslizamientos en la vía que comunica San José con Limón.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) anunció la reapertura de la ruta 32, principal vía que comunica San José con Limón, la mañana de este jueves, luego de realizar una inspección técnica y la remoción de un árbol que obstruía el paso.

La carretera ha registrado cierres y aperturas intermitentes durante la semana, como medida preventiva ante las constantes lluvias y deslizamientos que han afectado este corredor vial, especialmente en el tramo de montaña.

Según informó el MOPT, la decisión de permitir nuevamente el tránsito se tomó tras verificar las condiciones de seguridad para los usuarios, luego de los trabajos efectuados en el sitio donde se presentó la obstrucción.

El pasado domingo, las fuertes lluvias y ráfagas de viento provocaron la caída de material en varios puntos de la ruta, lo que obligó a las autoridades a cerrar el paso de forma preventiva. Desde entonces, personal técnico del MOPT ha mantenido una vigilancia constante, con evaluaciones periódicas que determinan si la vía puede habilitarse o debe permanecer cerrada.

Las autoridades reiteraron que los cierres temporales responden a criterios de seguridad vial, ya que la saturación de los suelos incrementa el riesgo de nuevos deslizamientos y caída de árboles.

El MOPT recomendó a los conductores mantenerse atentos a los comunicados oficiales, respetar la señalización en carretera y conducir con precaución, debido a que las condiciones climáticas adversas podrían persistir en los próximos días.