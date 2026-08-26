Ministro de Seguridad desacredita versión de policía que alegó prohibición de banderas distintas a la de Costa Rica en detención de estudiantes con símbolos palestinos

Fuerza Pública detuvo a dos manifestantes propalestinos dentro del Estadio Nacional el pasado 8 de mayo, en el traspaso de poderes de Laura Fernández.

El ministro de Seguridad, Gerald Campos, contradijo la versión brindada por un policía para justificar la detención de dos estudiantes que portaban la bandera de Palestina durante el traspaso de poderes de Laura Fernández, aunque tampoco explicó qué motivó el cerco inicial a los manifestantes.

El 8 de mayo pasado, un oficial de la Fuerza Pública justificó el cerco a los jóvenes con el argumento de que “solo se está dejando entrar a las de Costa Rica”, según se escucha en un video grabado por los propios jóvenes.

Luego de que Sala Constitucional condenara a Seguridad por no contestar consultas de La Nación, Campos respondió: “ La manifestación realizada por el funcionario respecto de la prohibición de determinadas banderas no correspondía a una instrucción institucional general ”.

Los jóvenes portaban símbolos y banderas en favor de Palestina, pero ellos señalaron, frente al propio oficial, que una bandera de Israel llevaba horas en el mismo lugar sin que nadie actuara.

“La portación de la bandera de Palestina no constituyó, por sí misma, el fundamento de la intervención policial. La actuación obedeció a las circunstancias reportadas como alteración del orden público y resistencia activa. Las personas fueron aprehendidas y puestas a disposición de la autoridad competente, actuándose posteriormente bajo la dirección funcional del Ministerio Público”, agregó el ministro.

Universitarios detenidos con bandera de Palestina

Aunque Seguridad atribuye las aprehensiones a una supuesta “alteración del orden público y resistencia activa”, su respuesta deja sin explicar el principio de la intervención policial: el Ministerio no precisó qué hicieron los estudiantes para que los oficiales los rodearan inicialmente ni cuál fue el hecho concreto que desencadenó la posterior actuación policial.

“No existió una orden institucional específica para detener personas por portar la bandera de Palestina. Las aprehensiones se realizaron dentro del dispositivo de seguridad establecido y las actuaciones posteriores estuvieron bajo la dirección funcional del fiscal de flagrancia del Ministerio Público”, reseña la respuesta del jerarca.

Una bandera de Israel se pudo observar en las graderías del Estadio Nacional durante el traspaso de poderes, el 8 de mayo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

No había reglamento

El Ministerio de Seguridad también admitió que no existió reglamento o norma que justificara prohibir el ingreso de banderas distintas a la de Costa Rica.

Al consultarle a esa cartera el detalle de otras banderas decomisadas, indicó: “No se dispuso un operativo de decomiso de banderas por razón de su contenido, nacionalidad o naturaleza. En consecuencia, no existe un registro de decomisos efectuados bajo ese criterio”.

Pese a que la Sala ordenó responder a las consultas sobre las identidades de los oficiales y sobre si se abrió o no una investigación contra esos funcionarios, el ministro de Seguridad se rehúsa a entregar la información.

Los jóvenes fueron detenidos dentro del Estadio Nacional y presentados ante los tribunales de justicia de Goicoechea. En ese sitio permanecieron en las celdas judiciales hasta el día siguiente, cuando un juez ordenó la liberación porque la Fiscalía no solicitó medidas cautelares.

La Sala Constitucional tramita un habeas corpus por este caso.