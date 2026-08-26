El País

Ministro de Seguridad desacredita versión de policía que alegó prohibición de banderas distintas a la de Costa Rica en detención de estudiantes con símbolos palestinos

Ministro Gerald Campos dice que no hubo instrucción institucional para prohibir banderas distintas a la de Costa Rica

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Por Sebastián Sánchez
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Fuerza Pública detuvo a dos manifestantes propalestinos dentro del INS Estadio.
Fuerza Pública detuvo a dos manifestantes propalestinos dentro del Estadio Nacional el pasado 8 de mayo, en el traspaso de poderes de Laura Fernández. (Cortesía para La Nación/Cortesía para La Nación)







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Ministerio de Seguridad de Costa RicaGerald CamposSala Constitucionaldetención de estudiantes con bandera de Palestina
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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